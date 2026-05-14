鼎泰豐為了舉辦「感恩餐敘」，5月13日全台門市公休，引起外界熱議。鼎泰豐一向以高服務品質、員工福利聞名，即使品牌已聞名國際、全球多國都有分店，但董事長楊紀華仍堅持不掛牌，原因就是楊紀華認為，一旦上市後就得對股東負責，勢必面臨壓縮人事成本壓力，恐影響員工待遇與服務品質，因此多年來寧可放棄資本市場，也要維持高薪制度與品牌精神。即使曾有頂新、私募基金等多方表達入股意願，楊紀華仍堅守「不上市、不讓投資人干預經營」原則，也讓鼎泰豐成為台灣餐飲界少見的特殊案例。
鼎泰豐品牌價值達120億元！堅持不上市原因曝光
金融分析師「馬可的資本視角」過去曾在Threads發文提到，自己相當佩服鼎泰豐老闆楊紀華，因為他始終不願意讓公司上市。他分析，一旦轉型為上市公司後，就必須面對股東對獲利的要求，企業勢必得壓縮成本，人事費用往往成為最先被檢討的項目，若薪資與福利下降，自然難以留住優秀人才，服務品質也會跟著受到影響。
「馬可的資本視角」坦言，鼎泰豐在台灣餐飲業中其實是很特殊的存在。許多連鎖餐飲品牌一旦規模成形，下一步幾乎都是加盟擴張、推動上市，創辦人再透過持股獲利；但楊紀華更在意的，始終是員工待遇與服務品質。
鼎泰豐楊紀華「堅持留人」不手軟！吳寶春創業也向他請教
鼎泰豐能夠長期將接近6成營收投入人事費用、持續替員工加薪，除了品牌知名度高之外，也因百貨公司為了爭取鼎泰豐進駐，往往願意提供較優惠租金，加上品牌口碑強、不需投入過多廣告費，才能維持這種相當特殊的財務結構。
楊紀華向來以重視員工聞名，也曾多次公開表態不會讓公司上市。對於外界詢問為何不上市，他曾直言：「股票上市後，就要對股東負責，被要求控制人事成本，不能像這樣好好照顧員工」。
楊紀華認為，員工薪資與職涯發展的重要性比企業擴張更高，因為「沒有快樂的員工，就沒有滿意的顧客」。就連世界麵包冠軍吳寶春當年創業時，也曾向楊紀華請教經營之道，而楊紀華給出的第一個建議，就是「先調高薪水」。
鼎泰豐股東「台聚」曾想40億出售持股！楊紀華堅決反對
事實上，鼎泰豐並非完全沒有引進外部資金。2000年因品牌快速成長，需要擴建中央工廠與拓展據點，因此引進台聚集團第二代投資1億元，取得45%股權，用來支應後續發展。不過到了2021年，台聚集團有意以40億元出售手中45%持股，當時吸引不少國內外買家關注，曾有專家估算，鼎泰豐的品牌價值達120億元。
據悉，包括頂新集團旗下康師傅、大成韓家，以及私募基金等投資方，都曾與台聚集團集團二代老大吳亦猛接觸洽談，但最後交易始終沒有定案。原因就在於楊紀華對經營權與企業文化相當堅持，不但反對公司上市，也不希望大型投資機構介入公司決策與營運。
楊紀華過去就曾坦言，「上市就沒辦法堅持用56％的人事費用留住員工，股東和員工很難取捨，但鼎泰豐是靠好的員工才能維持品質，這是鼎泰豐成功的關鍵因素，也是不能犧牲的」。
鼎泰豐近年來連續每年替員工加薪，累計漲幅早已超過20%，為的就是留下優秀、高品質的員工。楊紀華本身也經常親自巡視門市、接待客人，這不只關係到經營管理，更是他對企業核心價值數十年如一日的堅持。
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金融分析師「馬可的資本視角」過去曾在Threads發文提到，自己相當佩服鼎泰豐老闆楊紀華，因為他始終不願意讓公司上市。他分析，一旦轉型為上市公司後，就必須面對股東對獲利的要求，企業勢必得壓縮成本，人事費用往往成為最先被檢討的項目，若薪資與福利下降，自然難以留住優秀人才，服務品質也會跟著受到影響。
「馬可的資本視角」坦言，鼎泰豐在台灣餐飲業中其實是很特殊的存在。許多連鎖餐飲品牌一旦規模成形，下一步幾乎都是加盟擴張、推動上市，創辦人再透過持股獲利；但楊紀華更在意的，始終是員工待遇與服務品質。
鼎泰豐能夠長期將接近6成營收投入人事費用、持續替員工加薪，除了品牌知名度高之外，也因百貨公司為了爭取鼎泰豐進駐，往往願意提供較優惠租金，加上品牌口碑強、不需投入過多廣告費，才能維持這種相當特殊的財務結構。
楊紀華向來以重視員工聞名，也曾多次公開表態不會讓公司上市。對於外界詢問為何不上市，他曾直言：「股票上市後，就要對股東負責，被要求控制人事成本，不能像這樣好好照顧員工」。
楊紀華認為，員工薪資與職涯發展的重要性比企業擴張更高，因為「沒有快樂的員工，就沒有滿意的顧客」。就連世界麵包冠軍吳寶春當年創業時，也曾向楊紀華請教經營之道，而楊紀華給出的第一個建議，就是「先調高薪水」。
事實上，鼎泰豐並非完全沒有引進外部資金。2000年因品牌快速成長，需要擴建中央工廠與拓展據點，因此引進台聚集團第二代投資1億元，取得45%股權，用來支應後續發展。不過到了2021年，台聚集團有意以40億元出售手中45%持股，當時吸引不少國內外買家關注，曾有專家估算，鼎泰豐的品牌價值達120億元。
據悉，包括頂新集團旗下康師傅、大成韓家，以及私募基金等投資方，都曾與台聚集團集團二代老大吳亦猛接觸洽談，但最後交易始終沒有定案。原因就在於楊紀華對經營權與企業文化相當堅持，不但反對公司上市，也不希望大型投資機構介入公司決策與營運。
鼎泰豐近年來連續每年替員工加薪，累計漲幅早已超過20%，為的就是留下優秀、高品質的員工。楊紀華本身也經常親自巡視門市、接待客人，這不只關係到經營管理，更是他對企業核心價值數十年如一日的堅持。