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麥可內褲忘記帶走：「下次去高雄再拿」

▲麥可傑克森曾到高雄舉辦演唱會，據說當時下榻漢來大飯店總統套房，離台後爆出遺留一件內褲在飯店內，現已成為飯店「鎮店之寶」。（圖／翻攝Threads）

飯店將麥可傑克森內褲裱框！成「鎮店之寶」

已故「流行樂之王」麥可傑克森（Michael Jackson）的傳記電影《麥可傑克森》在全球熱映中，也引起粉絲們討論相關事蹟，像是麥可1996年在台灣高雄舉辦經典「HIStory World Tour（歷史之旅）」演唱會，據說當時下榻漢來大飯店總統套房，離台後爆出遺留一件內褲在飯店內，根據各家媒體當時報導，麥可傑克森在1996年時，曾到高雄舉辦經典「HIStory World Tour（歷史之旅）」演唱會，當年在高雄漢來大飯店連住3晚。根據多家媒體報導，待麥可傑克森離開飯店後，房務人員竟於其下榻的總統套房內發現1件純白貼身內褲，透過經紀公司聯絡想寄回洛杉磯，高雄漢來飯店一位不願具名的前員工證實此事，因為麥可傑克森與其團隊遲遲未來拿取，根據《自由時報》報導，不是外傳「CK」等名牌。且多年來，一直有顧客慕名下訂總統套房，更有歌迷來電詢價，飯店為保管顧客遺失物，堅持不賣。因為套房內有100多件歐洲骨董，也曾有歌迷藉由飯店社區服務「文化導覽」名義，進入套房內想找麥可傑克森內褲，被保全人員趕出。外傳麥可傑克森都是用法國礦泉水evian洗澡，不過高雄漢來大飯店、以及麥可傑克森同樣住過的晶華酒店都打破傳言，透露圍在浴缸旁的evian礦泉水全部都沒被開過，間接說明麥可也是用自來水洗澡。