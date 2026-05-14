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▲因店家認為他吃得不夠乾淨，豪豪只好再把吃過的骨頭拿起來啃。（圖／吃貨豪豪YouTube）

有84萬人訂閱的美食系YouTuber「吃貨豪豪」近日到台北一家餐酒館進行大胃王挑戰，只要在15分鐘內吃完30隻雞翅以及喝光1公升啤酒就能免單，豪豪輕輕鬆鬆在12分時就已經把食物解決，卻被店家說骨頭啃得不夠乾淨，豪豪只能重啃一次。但挑戰成功後，豪豪竟還要額外付1000元低消，這讓不少網友痛批店家的規定太不合理，到Google評論上灌爆負評。這間餐酒館位在台北市基隆路上，豪豪表示他收到粉絲訊息，有人推薦他來玩這個雞翅挑戰，只要在15分鐘內吃完30隻雞翅以及喝光1公升啤酒就不用付1288元的餐費。豪豪因此前往拍攝，結果店家端完餐點上桌後，發現啤酒消泡了，不夠大杯，又倒了酒進去，說是要幫豪豪補泡。接著豪豪開始啃雞翅，他速度很快，11分鐘左右就已經把雞翅都吃完，後面又花了1分鐘時間把1公升的啤酒乾掉，總耗時大約12分30秒。結果店家這時突然提出要求，認為豪豪雞翅啃得不夠乾淨，不算過關，豪豪只好再把自己啃過的骨頭重新拿起來吃，幸好最後還是在15分鐘內完成挑戰。粉絲本來以為豪豪挑戰成功就可以不付錢離開，想不到豪豪說自己還是消費了1155元，因為店家說參加挑戰要付低消以及服務費，他跟攝影師兩個人一桌，所以低消至少1000元。這讓不少粉絲都震驚了，認為這樣來看，無論豪豪贏還是輸，店家都有賺到錢。影片曝光後火速引發熱議，網友看了紛紛留言替豪豪抱屈，「超負面行銷，這間要沒生意了」、「可以感覺到攝影師在不爽，挑戰完沒獎勵，還要現場再額外低消1000元，這完全不合理，就算去挑戰成功我覺得也是虧」、「這老闆真的有夠怕輸的，在旁邊一直看然後一直打擾人家」、「這個挑戰店家包贏的，很沒誠意」。目前該家餐酒館因為遭到炎上，在Google評論上被灌進負評，只剩下2.8顆星星。店家也意識到問題嚴重性，日前寫下長文回應，「如果規則沒有在一開始說明得足夠清楚，確實容易讓人產生疑問，甚至造成不好的觀感。這部分，我們會認真檢討並改善。」不過這份說詞仍無法讓網友買單，許多人持續在社群上砲轟店家。