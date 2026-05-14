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從落後15％到逼近翻盤 綠營看見曙光

謝國樑未回應 昔日「這句話」引發聯想

2026基隆市長選戰逐漸白熱化，近期市府接連陷入鴨子船、觀光公車採購等爭議之際，綠營內部民調也曝光最新戰況，民進黨基隆市長參選人童子瑋的支持度，曾一度落後國民黨現任市長謝國樑15％左右，如今雙方差距縮小至4.5個百分點，讓基隆選情再添變數。對此，童子瑋也強調，將會持續提出政見改善基隆人的生活，以爭取更多市民支持。根據民進黨內部最新民調，此次以系統隨機抽樣住宅電話，針對20歲以上成年人進行訪問，共完成3016份有效樣本。結果顯示，謝國樑以42.2%支持度暫時領先，童子瑋則以37.7%緊追其後，雙方差距僅剩4.5%。值得注意的是，仍有高達20.1%的民眾尚未表態，中間選民恐成左右勝負的關鍵力量。若與去年底《TVBS》公布的民調相比，當時謝國樑一度大幅領先童子瑋約15個百分點，如今差距明顯快速縮小。從綠營內部最新民調可以看出，從今年2月底開始，童子瑋支持度便持續上升，謝國樑原本穩固的領先態勢，也逐漸出現鬆動跡象。此外，民調也顯示，沒有明確政黨傾向的中間選民裡，仍有超過5成未明確表態，顯示基隆選戰尚未定型，未來攻防仍有極大空間。對於民調數字逼近，童子瑋受訪時態度相對低調，稱民調只是階段性的參考指標，團隊會持續謙卑傾聽市民聲音，並努力把政策內容講清楚。他表示，目前已提出包括敬老金加倍、兒少照顧政策以及青年就業方案等3大政見藍圖，接下來還會陸續公布基隆治理藍圖，涵蓋醫療、交通與海港發展等議題，希望透過具體政策改善市民生活，爭取更多支持。除了以參選人身分積極布局外，童子瑋也強調，自己身為基隆市議會議長，仍會秉持中立、公正立場主持議事，協助各黨派議員反映民意，發揮議會監督功能。至於謝國樑陣營，目前尚未對最新民調做出回應；不過，謝國樑近日在市議會答覆議員質詢時曾表示，「會努力保證明年再接受議員質詢」，一句話也被外界解讀提前為連任選戰暖身。