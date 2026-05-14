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民進黨昨徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，不過，名嘴謝寒冰日前發出「祭品文」，若民進黨派沈伯洋選台北市長，將要發雞排、下跪直播，他也兌現承諾，預計下週發放1000份雞排。對此，沈伯洋今（14）日受訪時笑稱，他讓一些市民能吃到雞排，讓大家增加幸福感，「那麼快就可以達到一個政績，我覺得也是滿厲害的」。謝寒冰去年11月發出「祭品文」，若民進黨派出沈伯洋選台北市長，他要發雞排，還要下跪直播，而民進黨昨天正式提名沈伯洋參選，不少網友狂敲碗要他兌現承諾。謝寒冰昨回應，預計將在下週分別在中天、TVBS發放雞排，準備送1000份，由於份量較多，目前已跟多間店家接洽，確定詳細時間後會再對外公布，若沈伯洋到現場，他會請對方吃牛排，畢竟打選戰很辛苦。對於謝寒冰曾稱，沈伯洋確定參選將下跪直播一事，沈伯洋受訪時笑稱，他只知道發雞排，並笑稱能讓市民朋友吃到一些雞排，至少大家有增加幸福感，「那麼快就可以達到一個政績，我覺得也是滿厲害的」。另外，民黨立委徐巧芯擷取沈伯洋專訪中，提到為了拍攝定裝照敷面膜的片段，譏諷「沈伯洋參選起手式：髮型、老鼠、敷面膜」。沈伯洋說，要拍定裝照，且看板是要掛在外面的，所以不管是皮膚、髮型，一定要整理一下，「因為對市容、對城市美學，我認為也是蠻重要的」。沈伯洋提到，大家都應該要一起來增進這座城市的美感，因此他必須要做出一點努力，「不然之前我的頭髮，可能就會佔看板的一半，這樣有點尷尬」。