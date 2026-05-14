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提到2000年代華語樂壇代表人物，張韶涵幾乎是無法被忽略的名字。她憑藉高辨識度嗓音、偶像劇熱潮與大量經典歌曲，在華語流行音樂史留下深刻印記。舉凡〈歐若拉〉、〈遺失的美好〉到〈隱形的翅膀〉，幾乎每一首都陪伴無數人青春歲月。然而雖然有足夠的聲勢和有目共睹的實力，張韶涵卻一直都和金曲獎頗無緣，曾經兩度叩關歌后，但分別敗給孫燕姿和蔡依林，被網友和粉絲們點名是多年來的金曲遺珠之一。2004年是台灣偶像劇和原聲帶相輔相成的年代，張韶涵也搭上這股風潮，憑藉戲劇與專輯迅速走紅。她不只擁有甜美外型，高亢又帶穿透力的聲線更在當年女歌手中非常具有辨識度。其中，〈遺失的美好〉因偶像劇《海豚灣戀人》效應爆紅，《歐若拉》則成為千禧年代最具代表性的流行歌曲之一，經典到多年後還因為抖音而重新翻紅；而〈隱形的翅膀〉是《愛殺十七》片尾曲，至今仍頻繁出現在畢業典禮、校園活動與選秀節目中。即便過了20多年，張韶涵的代表作依舊擁有驚人傳唱度，直到現在也是KTV必點經典歌曲，也讓她穩坐一整個世代的青春代表。事實上，張韶涵並非沒有受到金曲獎肯定。2005年的第16屆金曲獎，她憑藉專輯《歐若拉》入圍「最佳國語女演唱人獎」，當時她才剛出道不久，就已躋身歌后之爭，聲勢相當驚人。不過最後獎項由孫燕姿以《Stefanie》專輯奪下。到了2007年，第18屆金曲獎，張韶涵再以專輯《潘朵拉》入圍「最佳國語女歌手獎」，當時〈潘朵拉〉、〈隱形的翅膀〉等歌曲紅遍華語圈，無疑是張韶涵的生涯巔峰時期之一。然而，那一屆最終由蔡依林憑藉《舞孃》封后。也因為兩次都碰上當年最具代表性的天后級對手，讓不少粉絲仍替張韶涵感到可惜，認為她就是差了一點運氣。多年來，「張韶涵沒拿過金曲」始終是網友熱議話題。有人認為以她的代表作數量、國民度與時代影響力，早已具備天后級地位；但也有人指出，金曲獎向來不只看人氣與商業成績，評審還會考量到音樂性、作品完整度與創新性，因此聲勢和實力未必等於得獎保證。只是即便如此，每當討論到「金曲遺珠」時，張韶涵的名字總是會被許多人提起。除了歌唱事業，張韶涵過去也曾因家庭風波與健康問題，一度淡出演藝圈。歷經一段低潮期後，2018年她在中國綜藝節目《歌手2018》中演唱趙雷的民謠歌曲〈阿刁〉，再次讓外界看見她強大的現場實力與情感詮釋能力，讓她重新翻紅。