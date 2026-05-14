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▲紅毯旁特意安排孩童揮舞國旗歡呼。（圖／美聯社／達志影像）

外媒認為川習二人看來親切友好

▲川普與習近平在鏡頭前握手致意。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）今（14）日上午10點左右，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂前相見歡，兩人微笑握手致意10餘秒，隨後一起並肩走紅毯，現場鳴放21響禮炮，並由軍樂隊演奏美國國歌和中國國歌，還有安排孩童在旁揮舞中美國旗並不斷跳躍和熱情呼喊，場面十分盛大熱鬧。川普搭乘「Beast」總統專車抵達現場，下車後走向習近平，兩人在鏡頭前握手寒暄，川普隨即走上紅毯，向美中代表團成員握手致意，川普與習近平隨即一同檢閱儀仗隊，觀賞現場的歡迎儀式。《CNN》、《BBC》、《路透社》、《美聯社》等各大外媒都高度關注川普與習近平碰面的現場畫面，《CNN》指出在整個歡迎儀式中，川普與習近平看起來氣氛友好、熟悉且放鬆，兩人似乎不斷交談，還多次以親切方式拍對方手臂互動。《CNN》進一步指出，習近平顯然十分了解川普的喜好，作為一名前真人秀明星，川普對正式訪問的盛大場面和儀式感非常熟悉，而川普本人也明顯對此感到高興。這場精心策劃的公開活動凸顯了中國希望為中美關係帶來的穩定。《BBC》報導分析，北京對一個被視為其主要全球競爭對手的國家安排了一場盛大的歡迎儀式，或者也許應該說，正因為美國是中國最重要的對手，北京才特別如此高規格接待。《BBC》報導指出，川普似乎很喜歡眼前那群跳躍歡呼的孩子們，他向孩子們做出招牌揮拳動作，還拍手致意。不過，在盛大與熱鬧的歡迎儀式過後，真正關鍵的雙邊會談才正要開啟。