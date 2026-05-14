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一、排場：

二、美中各自有誰出席？

三、習近平、川普各自說了什麼？

美國總統川普（Donald Trump）13日晚間抵達北京，已於今（14日）在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平會晤，目前雙方正在進行閉門會談，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理上午場大致重點。川普搭乘「Beast」總統專車抵達現場後，與習近平在鏡頭前握手寒暄10餘秒，隨即一起走上紅毯，向美中代表團成員握手致意，檢閱儀仗隊，觀賞現場的歡迎儀式。迎賓現場鳴放21響禮炮，並由軍樂隊演奏美國國歌和中國國歌，還安排孩童在旁揮舞2國國旗、熱情跳躍和呼喊，場面十分盛大熱鬧。有外媒分析指出，習近平顯然十分了解川普的喜好，知道他身為1名前真人秀明星，對於正式訪問的盛大場面和儀式感非常熟悉，而川普本人也明顯對此感到高興，這場精心策劃的公開活動，凸顯了中國希望為2國關係帶來穩定，也印證美國是中國最重要的對手，所以北京才特別如此高規格接待。中國：1. 蔡奇，正國級領導人，現任中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央和國家機關工委書記。外媒形容他是習近平核心圈中最有權勢的人之一，負責中國共產黨意識形態工作，以及習近平的安全、日程安排、其他日常事務。2. 中國外交部長王毅，他同時還兼任中央外事工作委員會辦公室主任，該機構負責決定中國外交政策的整體方向。3. 中國國務院副總理何立峰，自2023年以來，他一直是北京與華盛頓在經貿事務上的首席談判代表。4. 中國國防部長董軍。5. 鄭柵潔，中國最高經濟規劃者，中國國家發展和改革委員會主任。美國：1. 國務卿盧比歐（Marco Rubio）2. 國防部長（也稱戰爭部）赫格塞斯（Pete Hegseth）3. 貿易代表格里爾（Jamieson Greer）4. 財政部長貝森特（Scott Bessent）2人皆不吝於表達對彼此的尊敬，習近平坦言，當前正逢百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界已然走到新的十字路口，美中2國須超越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的新範式，攜手應對挑戰，共同開創2國關係的美好未來。習近平強調，美中之間的共同利益大於分歧，2國關係穩定是世界的利好，雙方合則兩利，鬥則俱傷，應該作夥伴而非對手，相互成就、共同繁榮，走出新世代下，大國的正確相處之道。川普則對習近平的領導力表達讚賞，認同對方是一位偉大的領導人，這次訪中，他帶來了世界上最優秀的商界領袖，聲稱只有最頂尖的人，才能前去向習近平致敬。