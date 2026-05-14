Valve 推出的 Steam Controller 遊戲手把近日被玩家發現，只要從一定高度摔落，控制器竟會突然發出經典迷因音效「威廉尖叫（Wilhelm Scream）」的慘叫聲，突如其來的聲音不只讓不少玩家當場嚇到，甚至有人第一時間誤以為控制器故障，相關影片與討論也迅速在 Reddit、X 等社群平台擴散。
這款 Steam Controller 於5月4日正式開賣，上市後短時間內便迅速銷售一空，Valve 後續甚至追加排隊預購機制，以因應大量玩家搶購需求。Steam Controller 因主打 PC 操作體驗與特殊觸控設計，自上市以來便受到不少玩家關注，也讓這次的彩蛋事件再次成為玩家社群焦點。
Steam Controller突傳慘叫聲 玩家誤以為手把故障
由於音效觸發條件與一般手把摔落情境相似，因此不少玩家第一時間都被突如其來的慘叫聲嚇到，以為控制器真的壞掉了。直到查詢後才發現，這其實是 Valve 埋入 Steam Controller 的特殊彩蛋設計。
消息曝光後，也吸引大量玩家分享自身經驗，不少人坦言第一次聽到聲音時「真的被嚇到」，也有人笑稱「差點把手把摔第二次」，意外形成一波社群討論熱潮。
所謂「威廉尖叫（Wilhelm Scream）」，是影視產業中相當知名的經典音效之一，自1950年代以來被大量使用於電影、動畫與遊戲作品中，通常會出現在角色墜落、爆炸或遭受攻擊的場景。由於辨識度極高，長年以來也逐漸成為流行文化中的代表性彩蛋之一。
Valve向來熱衷彩蛋文化 遊戲作品藏大量開發者玩笑
事實上，Valve 長年以來便以喜歡在作品中加入隱藏內容聞名，不只經常在遊戲中埋藏特殊彩蛋，也時常透過神秘訊息、隱藏語音與特殊觸發條件增加玩家探索樂趣。像是《Portal 2》與《Half-Life 2》等作品，過去就曾出現隱藏房間、神秘訊號與開發者訊息等內容，並在玩家社群中引發大量解謎與討論。
也因此，許多玩家認為，這次 Steam Controller 的「威廉尖叫」事件，某種程度上也延續了 Valve 一貫的開發風格。比起單純功能更新，這類帶有幽默感與互動性的設計，反而更容易成為玩家之間長期流傳的話題。
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由於音效觸發條件與一般手把摔落情境相似，因此不少玩家第一時間都被突如其來的慘叫聲嚇到，以為控制器真的壞掉了。直到查詢後才發現，這其實是 Valve 埋入 Steam Controller 的特殊彩蛋設計。
消息曝光後，也吸引大量玩家分享自身經驗，不少人坦言第一次聽到聲音時「真的被嚇到」，也有人笑稱「差點把手把摔第二次」，意外形成一波社群討論熱潮。
所謂「威廉尖叫（Wilhelm Scream）」，是影視產業中相當知名的經典音效之一，自1950年代以來被大量使用於電影、動畫與遊戲作品中，通常會出現在角色墜落、爆炸或遭受攻擊的場景。由於辨識度極高，長年以來也逐漸成為流行文化中的代表性彩蛋之一。
事實上，Valve 長年以來便以喜歡在作品中加入隱藏內容聞名，不只經常在遊戲中埋藏特殊彩蛋，也時常透過神秘訊息、隱藏語音與特殊觸發條件增加玩家探索樂趣。像是《Portal 2》與《Half-Life 2》等作品，過去就曾出現隱藏房間、神秘訊號與開發者訊息等內容，並在玩家社群中引發大量解謎與討論。
也因此，許多玩家認為，這次 Steam Controller 的「威廉尖叫」事件，某種程度上也延續了 Valve 一貫的開發風格。比起單純功能更新，這類帶有幽默感與互動性的設計，反而更容易成為玩家之間長期流傳的話題。