美國總統川普昨日晚間抵達中國北京，今（14）日與中國國家主席習近平見面舉行川習會。在「川習會」舉行前夕，共機、共艦仍持續擾台。國防部今（14）日指出，自昨日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機3架次進入西南及東部空域，及共艦6艘，持續在台海周邊活動。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時15分至12時35分於西南空域偵獲輔戰機1架次、下午2時50分至6時，於東部空域偵獲直升機2架次。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 更多「514川習會」相關新聞。 相關新聞 川習會今登場！陳其邁：台灣在國際上可扮演更積極角色川習會登場！他評交易台灣絕非選項：美國是世界唯一霸權川習會5/14登場！黃國昌喊話川普：恪守美對台六項保證台灣成川習會籌碼？林濁水示警「川普誇張反覆」：結果難料 呂炯昌編輯記者桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。政治立場：...作品集 川普川習會習近平共艦國軍