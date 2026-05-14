我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普昨日晚間抵達中國北京，今（14）日與中國國家主席習近平見面舉行川習會。在「川習會」舉行前夕，共機、共艦仍持續擾台。國防部今（14）日指出，自昨日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共解放軍各型軍機3架次進入西南及東部空域，及共艦6艘，持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時15分至12時35分於西南空域偵獲輔戰機1架次、下午2時50分至6時，於東部空域偵獲直升機2架次。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。