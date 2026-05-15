國中教育會考將於本週六、日（16日、17日）登場，今（15）日下午3時至5時開放看考場，不過為了試場環境品質，查看時不得進入試場，那麼查看考場是要怎麼看呢？擔任考場總幹事多年的陳裕宏老師，分享過國中會考查看考場的重點，《NOWNEWS》整理了查看考場重點、考場規定、週末天氣預報一次收。
🟡國中會考查看考場不得進入試場
115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，為了考生安心，5月15日下午3時至5時開放看考場。不過為維護試場環境品質，規定查看時不得進入試場。
🟡國中會考查看考場怎麼看？四大重點先筆記
一、交通規劃：考試當天是從家裡出發到考場？還是先到國中集合再和同學一起到考場？學校地址？校門口在哪裡？側門有沒有開放？要搭幾路車？多久一班車？搭幾點的車？搭多久？
建議把這些蒐集到的資訊，整理一下記在手機裡（家長接送的話，要注意哪裡才可以安全地臨停or停車？）
二、考場設施：進校門後，校門口到考生服務處要走多久？考生服務處到試場要走多久？廁所在哪裡？飲水機在哪裡？合作社在哪裡？試務中心在哪裡？健康中心在哪裡？哪裡適合課間休息？要不要準備防蚊液？
建議在查看試場的時候，轉彎處明顯的地標用手機拍下來以免忘記。
三、試場設施：查看試場座次表，確認自己的座位在哪裡？該試場的第1位在哪裡？座次安排的順序如何？書包要放哪裡？
四、特殊情形：申請考場服務的考生、非冷氣試場的考生、遭遇突發傷病的考生等，試務主辦單位會有特別的安排
建議提前先瞭解一下，例如試場在哪裡？電梯在哪裡？空間夠不夠？桌椅適不適合？
🟡國中會考當天要注意什麼？
此外，陳裕宏也提醒查看考場時，限制不能進到教室內，所以，隔天最好提前到達考場，再檢查一下以下各點，如有疑問都可以向監試人員、巡場人員、服務學生反應。
一、座位的桌椅有沒有搖晃？桌面平不平？有沒有可能會違規的文字或符號？座位標籤的資料對不對？
二、抽屜內有沒有非應試用品？
三、電扇、冷氣出風口洽當不洽當？
🟡115年國中教育會考日程表
🟡國中會考天氣預報 周六東半部有雨、氣溫飆30度
中央氣象署預報指出，周六至下周一（5月16日至18日），台灣環境將逐漸轉為偏東風型態，整體天氣也會慢慢回穩，只剩東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，但西半部多數地區將恢復多雲到晴天氣，僅午後中南部及其他山區仍需留意對流性降雨，另外，周六基隆北海岸也有零星短暫陣雨機率。
溫度方面，周五前北部及東半部感受仍稍涼，但周六起氣溫將逐日回升，北部高溫可望從25度回升至28度，下周甚至重返29至30度。
我是廣告 請繼續往下閱讀
115年國中教育會考將於5月16、17日舉行，為了考生安心，5月15日下午3時至5時開放看考場。不過為維護試場環境品質，規定查看時不得進入試場。
一、交通規劃：考試當天是從家裡出發到考場？還是先到國中集合再和同學一起到考場？學校地址？校門口在哪裡？側門有沒有開放？要搭幾路車？多久一班車？搭幾點的車？搭多久？
建議把這些蒐集到的資訊，整理一下記在手機裡（家長接送的話，要注意哪裡才可以安全地臨停or停車？）
二、考場設施：進校門後，校門口到考生服務處要走多久？考生服務處到試場要走多久？廁所在哪裡？飲水機在哪裡？合作社在哪裡？試務中心在哪裡？健康中心在哪裡？哪裡適合課間休息？要不要準備防蚊液？
建議在查看試場的時候，轉彎處明顯的地標用手機拍下來以免忘記。
三、試場設施：查看試場座次表，確認自己的座位在哪裡？該試場的第1位在哪裡？座次安排的順序如何？書包要放哪裡？
四、特殊情形：申請考場服務的考生、非冷氣試場的考生、遭遇突發傷病的考生等，試務主辦單位會有特別的安排
建議提前先瞭解一下，例如試場在哪裡？電梯在哪裡？空間夠不夠？桌椅適不適合？
🟡國中會考當天要注意什麼？
此外，陳裕宏也提醒查看考場時，限制不能進到教室內，所以，隔天最好提前到達考場，再檢查一下以下各點，如有疑問都可以向監試人員、巡場人員、服務學生反應。
一、座位的桌椅有沒有搖晃？桌面平不平？有沒有可能會違規的文字或符號？座位標籤的資料對不對？
二、抽屜內有沒有非應試用品？
三、電扇、冷氣出風口洽當不洽當？
🟡115年國中教育會考日程表
中央氣象署預報指出，周六至下周一（5月16日至18日），台灣環境將逐漸轉為偏東風型態，整體天氣也會慢慢回穩，只剩東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，但西半部多數地區將恢復多雲到晴天氣，僅午後中南部及其他山區仍需留意對流性降雨，另外，周六基隆北海岸也有零星短暫陣雨機率。
溫度方面，周五前北部及東半部感受仍稍涼，但周六起氣溫將逐日回升，北部高溫可望從25度回升至28度，下周甚至重返29至30度。