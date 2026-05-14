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川習會今（14）日登場，而鄭麗文日前接受日本媒體專訪，表示美國總統川普若在「川習會」重申一個中國政策、反對台獨立場，「完全合乎國民黨立場」。對此，陸委會表示，鄭麗文趕在「川習會」前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳，令人相當遺憾。鄭麗文12日在台北接受日媒《日本新聞網》（NNN）專訪時表示，若川普在會談上重申「一個中國」政策，並明確表態「反對台灣獨立」，將與國民黨的立場相符。鄭麗文還說，外界正觀察美方立場是否會從過去的「不支持台獨」，進一步轉向更明確的「反對台獨」。對此，陸委會在昨（13）日晚間回應，鄭麗文主席趕在川習會之前，刻意在日文媒體上積極配合中共宣傳，身為國民黨主席，不思如何保衛中華民國，一心要讓國際社會誤解台灣人民捍衛生活方式的決心，令人相當遺憾。陸委會副主委上週例行記者會上也曾表示，鄭麗文說要支持川普表態反對台獨，這句話是非常嚴重的，因為所謂「不支持台獨」跟「反對台獨」，看起來好像是一回事，但其實並不是同一回事。梁文傑感嘆，如果台灣最大在野黨的主席不僅支持「反對台獨」，還要呼籲美國去跟進，這對國際社會來說是非常不佳、非常嚴重的訊號，他希望這種可能會對台灣造成非常嚴重後果的說法，都要三思而行、三思而言。