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北檢3度傳喚 高金素梅低調應訊

核心操盤手

張俊傑遭押 全案進入收尾階段

台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉違反《醫療器材管理法》、詐領助理費、侵占協會補助款等3大案件，案件近日再有新進展。檢方昨（13）日晚間第3度傳喚高金素梅到案說明，訊問約3小時後結束，高金步出北檢時低調表示，「人生難免會遇到非常大的困境」，但強調自己一定會勇敢面對。北檢今年2月10日曾兵分30路，大規模搜索高金素梅住處、立法院辦公室等地，並同步約談多名相關人士。高金當時一度因身體不適，3天後才再次應訊，最後獲檢方諭令100萬元交保。隨著案件偵辦接近尾聲，檢方昨晚再度約談高金素梅，訊後她未對案情多做說明，僅感謝助理團隊在此期間持續協助選民服務，也向長期支持與鼓勵她的朋友致謝。檢方懷疑，高金素梅於2015年至2018年間，透過其成立的「台灣原住民多族群文化交流協會」承辦活動，向原民會、中油及台電申請「敦親睦鄰費」等補助，涉嫌以浮報支出、虛增金額等方式，藉由「以少報多」手法詐領補助款。此外，高金素梅涉嫌以人頭掛名方式詐領助理費，相關期間與金流細節，目前仍在持續比對調查中。另一方面，高金素梅在2022年疫情期間，曾募集大量中國製快篩與N95口罩等防疫物資，檢調懷疑相關醫療器材可能涉及非法輸入，因此同步追查是否有人頭掛名進口問題。日前，包括越秋女、陳政宗、簡智隆，以及台東縣金峰鄉代會主席高勤書等4人，也已陸續遭檢方約談後請回。檢方指出，高金素梅辦公室核心幕僚、金曲歌手Matzka岳父張俊傑，自2003年起便在其辦公室服務，被視為3大案件中的關鍵人物。北檢先前聲押張男獲准，並於4月7日成功延押。由於張俊傑羈押期限剩不到1個月，檢方近期加速比對證物、帳戶與資金流向，並密集約談相關人士，此次第3度傳喚高金素梅，全案已進入最後偵辦收尾階段。