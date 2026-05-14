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今（2026）年5月綜合所得稅申報至6月1日止，財政部提供多元繳稅方案，光行動支付及電子支付帳戶APP繳稅，參與服務的APP已多達31款，若善用行動支付紅利加碼及銀行刷卡金補貼，繳稅還能反向賺回饋，各家支付平台今年也祭出點數、刷卡金與抽獎等優惠，搶攻繳稅商機，《NOWNEWS今日新聞》也整理出行動支付平台繳稅優惠方案，想省錢的人，可以多比較選擇最划算的繳稅方案。1、LINE Pay攜手中國信託、永豐、聯邦、玉山、台新、滙豐、遠東、樂天等合作銀行，分別推出滿額抽萬元禮券、免手續費、分期0利率及刷卡金和海外刷卡加碼回饋，各銀行新戶於6月30日前透過LINE Pay金融平台前往專屬網頁申辦指定卡別，核卡後綁定LINE Pay首刷一般消費滿700元，即享LINE POINTS 350點回饋，永豐DAWAY卡可再享首刷獨家加碼300點。有資金需求的用戶則可透過LINE Pay金融平台貸款專區串聯的13家銀行信貸服務，只要在5月31日前透過平台完成申貸，並於6月20日前成功核貸者，即可獲得LINE POINTS 999點回饋，若成功申辦台新銀行LINE Pay通路限定貸款專案，可再享1000點加碼，合計最高1999點回饋。1、「新戶」最高抽首筆繳納金額5%回饋，上限400元街口幣；既有用戶則可抽首筆繳納金額3%回饋，上限200元街口幣。2、單筆以街口帳戶繳納綜所稅滿5000元，有機會抽中5000元街口幣。3、街口支付也攜手樂天國際銀行與將來銀行推出指定帳戶加碼，其中綁定樂天帳戶並推薦新戶開戶，可享10%街口幣回饋；使用將來銀行帳戶繳納綜所稅，則可享1%街口幣回饋，每人最高500元。1、使用台灣企銀信用卡繳稅，每筆回饋200元刷卡金，單筆5000元以上且未申辦分期，活動期間內新增信用卡一般消費，額外加碼2%刷卡金回饋，每戶上限500元。2、使用土地銀行信用卡，繳稅滿100元即可各享100元刷卡金。3、華南銀行也提供信用卡加碼繳稅，額外享超商抵用券50元。4、兆豐信用卡繳稅滿1000送100元，最高滿100萬元可享2500元回饋，開通數位券錢包還送50元數位券，名額有限。至6月30日前，首次使用iPASS MONEY繳納指定生活繳費的新戶，當月繳費總額可享5%一卡通綠點回饋，每人最高150點。此外，只要完成任一筆指定生活繳費或稅費，繳費當月消費總額還可再享5%回饋，每月最高100點。若搭配台中銀行帳戶指定活動，最高可享15%一卡通綠點回饋。另外，iPASS MONEY也支援TWQR掃碼繳稅，用戶掃描綜所稅與房屋稅稅單上的TWQR QR Code完成繳納後，可參加抽獎活動，獎項包括Nintendo Switch 2與De'Longhi全自動義式咖啡機等熱門商品。全支付攜手玉山銀行推出綜合所得稅繳納優惠，至6月4日止，用戶只要透過全支付APP線上繳納綜所稅，或於手機報稅系統選擇全支付，並綁定玉山信用卡完成付款，即可享有免手續費優惠，凡成功繳稅者不限金額皆享0.5%全點回饋，每帳號最高可得500全點；若為首次綁定玉山信用卡並完成繳稅者，再加碼0.5%回饋，上限50全點，合計最高可得550全點，限量回饋贈完為止。1、以icash Pay於當月合作通路一般有效消費金額累計滿3000元以上，當月可享icash Pay APP內繳稅以「綁定指定銀行信用卡支付（台新、台北富邦、玉山、渣打銀行）」繳納綜所稅，享每筆繳稅金額2%OPENPOINT回饋，活動期間每戶每月回饋上限100點，總活動點數上限35萬點。2、活動期間內首次註冊icash Pay新用戶，註冊當月使用icash Pay繳綜所稅，每筆皆享該筆金額2%OPENPOINT回饋，活動期間每新戶回饋上限50點，總活動上限10萬點。3、使用icash Pay APP，掃描綜所稅稅單上的QR Code進行繳稅的自然人用戶，在活動期間內每成功繳納1張稅單即享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單即享有2次抽獎機會，以此類推；同一張稅單以多筆交易繳納者僅限有1次抽獎機會，活動期間同用戶僅限得一個獎項。4、以icash Pay於當月合作通路一般有效消費金額累計滿3000元以上，當月用icash Pay綁指定玉山icash聯名卡繳納綜所稅，享該筆繳綜所稅金額加碼2%OPENPOINT回饋，每戶回饋上限100點，限登錄2000名，但不包含玉山U Bear信用卡、玉山熊本熊卡、玉山Unicard。