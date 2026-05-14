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高雄市大樹區一年一度玉荷包荔枝產季即將到來，玉荷包作為高經濟價值農作物，讓不少果農憂心遭宵小覬覦。5月中旬預計為玉荷包採收時間，為守護農民辛苦耕作成果，高市警局仁武分局自這週一開始啟動「護荔專案」，透過警民合作防範農產竊案發生。大樹區生產的玉荷包遠近馳名，仁武分局為防止不法分子於採收季節趁夜竊取，特針對轄內山區果園、產業道路等處規劃綿密巡邏網絡，尤其加強夜間巡守密度，並針對可疑人車落實盤查，以有效嚇阻不法情事。此外，仁武分局亦結合義警、民防及守望相助隊等民力資源，深入社區與果園，加強防竊宣導，提醒農民可裝設監視器、警報設備、感應照明及飼養警衛犬等方式提升防護能力，透過警民聯防機制，共同守護大樹優質農產，防止竊案及不法情事發生。仁武分局分局長徐釗斌表示，大樹區農民長期辛勤耕耘，孕育出享譽國際的優質玉荷包。該分局持續強化巡邏及警民合作機制，全力守護農民一年來的辛勞成果，維護地方治安穩定，讓農民安心採收、民眾安心生活。