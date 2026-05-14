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▲川普與習近平走上紅毯，先後向中美代表團成員握手致意。（圖／美聯社／達志影像）

最先迎接川普的五位中國官員是他們

美國總統川普（Donald Trump）今（14）日上午與中國國家主席習近平在北京人民大會堂前見面，在川普到場前習近平就已在人民大會堂等候，給予川普極高禮遇，而《CNN》也觀察到站在紅毯第一排位置，最先與川普握手致意的中國官員們，個個來頭不小，且似乎也透露出北京對川習會的盤算。川普與習近平碰面後，兩人在鏡頭前握手寒暄長達10餘秒，川普隨即走上紅毯，先後向中美代表團成員握手致意，然後與習近平一同檢閱儀仗隊，觀賞現場盛大的歡迎儀式。根據《CNN》報導，最先迎接川普的五位中國官員分別是蔡奇、王毅、何立峰、董軍、鄭柵潔。蔡奇是中共中央政治局常委、中央書記處書記，被稱為習近平的「大管家」，是習近平的幕僚長，被視為習近平核心圈中最有權勢的人物之一，負責掌管中共意識形態工作，以及習近平的安全、行程安排與日常事務。王毅是中國外交部長也是中國最高外交官，除了擔任外交部長外，王毅同時兼任中共中央外事工作委員會辦公室主任，該辦公室負責決定中國整體外交政策方向。何立峰是中國國務院副總理，自2023年起就是由他擔任北京對華府經濟與貿易事務的首席談判代表，也是習近平的長期親信。董軍是中國國防部長，是中共建政以來第一個出身海軍的國防部部長。鄭柵潔則是中國國家發改委主任，發改委是中國國家大政「十五五規劃」的操盤手。