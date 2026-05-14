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▲Annie不僅是KPOP偶像，更是韓國新世界集團家族長女。（圖／翻攝自Threads）

韓國新生代女團ALL DAY PROJECT成員Annie（文徐允）近日公開大學畢業照，立刻在網路掀起討論，照片中她穿著淡藍色哥倫比亞大學學士袍，在校園內露出燦爛笑容，氣質與顏值兼具，再度成為焦點，不過比起外貌，更讓外界關注的，還是她驚人的韓國新世界集團家世背景與哥倫比亞大學的學霸經歷。Annie出生於2002年1月25日，早在練習生時期就因顯赫家世受到關注，她的外婆是新世界集團會長李明熙，而李明熙同時也是三星集團會長李在鎔的姑姑，至於母親鄭有慶則擔任新世界百貨會長，驚人的財閥背景也讓她被韓網封為「身世最雄厚的KPOP偶像」，而按照新世界集團都由女性掌權的背景，Annie更被譽為有望在未來成為新世界集團繼承人之一。Annie曾透露，自己7歲時看到2NE1與BIGBANG合作歌曲〈Lollipop〉MV後，人生彷彿被打開新世界，也因此立下想成為歌手的夢想，不過當她向家人提出想進演藝圈時，卻遭到強烈反對，後來媽媽開出條件，只要她能考上大學，就願意幫忙說服家族支持她追夢。為了完成與母親的約定，Annie開始同時兼顧練習生生活與學業，她坦言自己那段時間幾乎沒有睡眠，每天都在練習與讀書之間來回奔波，最終成功錄取美國名校哥倫比亞大學，消息曝光後也讓不少網友驚呼她不只是財閥千金，更是真正的高學歷學霸。哥倫比亞大學位於美國紐約，是常春藤聯盟名校之一，長年穩居世界大學排名前段班，在全球高等教育領域擁有極高聲望，校友更包括多位諾貝爾獎得主與美國總統。如今Annie即將順利畢業，不少粉絲也大讚她根本是「現實版財閥千金小說女主角」，再次掀起熱烈話題。