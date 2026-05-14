美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平已經在今（14）日上午，於北京人民大會堂召開眾所矚目的川習會。不過細看美國與中國的參加幕僚名單，可以發現現場沒有任何女性官員參加，外媒評論直指，這場川習會是「由男性主導」的會議。

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根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在歡迎式結束之後，川普與習近平進入人民大會堂進行會談，兩人隔著長桌對坐，兩側各有十多名身穿西裝的男性隨侍在側。

報導指出，無論是美方還是中方，目前的談判名單中似乎沒有一位女性參與。

無論在華盛頓還是北京，女性在政府最高層都處於弱勢。美國和中國都從未有過女性領導人。

目前中國共產黨中央政治局的24名監督黨和中央政府的高層官員中並沒有女性成員。

川普的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）是首位擔任此職務的女性，但她並未隨川普前往北京。白宮禮賓處處長克勞利（Monica Crowley）雖隨團抵達北京，但並未參加與習近平的會談。

在最近幾個月發生三名女性閣員遭開除或辭職後，目前川普內閣中僅剩四位女性成員。

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徐筱晴編輯記者

曾在電視台、網路媒體任職。熱衷追蹤全球大小事，特別喜歡觀察跨國文化。用故事的方式分享嚴肅議題，讓複雜新聞變得容易親近。關注東亞局勢，也愛發掘世界角落裡的暖心故事。
曾經製作過VTuber產業專題《虛擬淘金...