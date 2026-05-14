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台北股市今（14）日開盤上漲121.73點、來到41374.5點，隨後站上42000點，盤中最高來到42205.62點，不過隨後遇到賣壓襲擊，再度失守42000點，午盤上漲218.99點或0.53%，來到41593.49點。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.2點、來到422.74點，盤中最高來到431.74點，再創新高，午盤上漲6.5點或1.55%，來到427.04點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、華邦電、旺宏、友達；午盤個股成交值排行榜前五名為：南亞科、旺宏、華邦電、台積電、聯電。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到2250元，盤中最高來到2270元，午盤上漲20元或0.9%，來到2240元；台達電開盤上漲45元、來到2210元，盤中最高來到2250元，不過隨後漲勢收斂，午盤上漲15元或0.69%，來到2180元；聯發科開盤上漲90元、來到3590元，盤中最高來到3590元，不過隨後遇壓翻黑，午盤下跌65元或1.86%，來到3430元。今日盤面焦點在於記憶體族群，三雄包辦午盤成交金額排行榜前三名，華邦電午盤點火，最高衝至133元，午盤上漲逾8%，南亞科上漲逾7%，不過旺宏則是表現震盪，盤中數度翻黑，午盤小漲0.6%。