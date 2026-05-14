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立法院日前通過7800億元軍購特別條例，中國國台辦則稱，堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器。對此，國安官員示警，與其擔心美國總統川普會說出違反美國國家利益的話，更要擔心的，恐怕是中國正藉著上週五台灣在野黨大砍台灣軍購的表決結果，嘗試混淆美國認知，以為台灣人並沒有自我防衛的決心，「這會是未來這幾天最值得警惕的一件事」。川習會登場，對於是否希望美方對台灣問題做出哪些承諾？國台辦回應，「台灣純屬中國內政，堅決反對建交國向『中國台灣地區』出售武器，這個立場是一貫明確的」，強調「要維護台海和平穩定，就必須反對台獨」對此，國安官員表示，過去數十年來，要求美方停止對台軍售，包括爭取若有軍售台灣，需要先跟北京商量，幾乎就是中國官方每年的例行工作，這次的川習會也不會意外。他說，畢竟以併吞台灣作為目標，讓台灣在無法抵抗下只能接受共產黨統治，「解除台灣武裝」將是達成這個目標最重要的一步。國安官員提到，美方對於台灣在國防上的支持，過去多年來只有增加而沒有減少，這關鍵不僅在於持續提供台灣足夠自我防衛的武器，是美國明定於《台灣關係法》中的法律義務，而台灣位於第一島鏈關鍵位置，並且在全球高科技供應鏈上扮演重要角色，更是美國長久以來國家安全戰略最關鍵的核心利益之一，也因此無論中國如何交涉，美方都不可能把國家的核心利益交換出去。不過，國安官員也提醒，相對於過去，這次川習會，與其擔心川普會說出違反美國國家利益的話，更要擔心的，恐怕是中國正藉著上週五台灣在野黨大砍台灣軍購的表決結果，嘗試混淆美國認知，以為台灣人並沒有自我防衛的決心，而不必繼續在國防上支持台灣，「這會是未來這幾天最值得警惕的一件事」。國安官員直言，沒有人不知道，在北京的認知裡，凡是拒絕一國兩制、一個中國，都是台獨，然而在野黨主席在川習會前，公開呼應北京「反台獨」政治主張，更是對美方和國際民主社會釋出錯誤而危險的訊號。