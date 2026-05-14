買雞絲麵竟然還要先看論文？近日Threads上一則雞絲麵包裝分享意外引發討論，有民眾發現，包裝上竟印有碩士論文相關資訊，題名為《台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以M生技公司為例》，讓不少網友笑稱這是「有學歷的雞絲麵」，也有人大讚「這包太有學問」。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢該篇論文確實是一篇正式學位論文，內容不只回顧雞絲麵的由來，也揭開台灣傳統食品產業導入自動化、提升經營績效的轉型過程。
近日Threads上一則分享掀起熱議，原因是一包雞絲麵的外包裝上，竟出現碩士論文資訊。一般食品包裝多半主打口味、成分、保存期限、品牌故事或產地特色，但這包雞絲麵卻直接印上論文題名，讓原本常見的傳統食品，突然多了滿滿知識量。不少網友看了直呼新奇，笑稱「這包雞絲麵有學歷」、「買之前還要看論文」、「這包太有學問」，也有人留言表示「看來是真論文不是抄的」、「居然敢把自己論文公開，是個狠人」。由於包裝上清楚標示「在職專班」等資訊，也有網友認為店家態度相當坦白，反而增加信任感。
論文作者起底：福慧雞絲麵老闆
《NOWNEWS今日新聞》實際查詢後發現，該篇論文題名為《台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以M生技公司為例》，由朝陽科技大學企業管理系高階產業經營碩士在職專班研究生林瑞豐撰寫，指導教授為許光華博士，完成時間為2014年5月29日。
論文主軸聚焦台灣雞絲麵食品產業，探討傳統食品業者如何透過自動化製程、經營管理調整與產業升級，提升整體經營績效。據了解，論文作者林瑞豐也是福慧雞絲麵負責人，文中以M生技公司作為個案研究對象，而M生技公司即為「妙師傅麵博士」，也是台灣早期投入雞絲麵生產的重要工廠之一。
民眾讚：這家可以買
隨著貼文發酵，也有網友在Threads留言補充，指論文作者林瑞豐平時投入慈善公益，是一位相當溫暖的人。還有人分享過去與他同校的印象，提到林瑞豐當年就讀時是班上年紀較長的學生，卻仍擔任班代服務同學，也曾將自家雞絲麵帶到辦公室分享。也有網友認為，業者願意在包裝上清楚標示論文資訊，並沒有刻意包裝成高大上的形象，反而是一種負責任的呈現方式，因此留言大讚「這家可以買」、「很誠實」。
論文看點：從雞絲麵由來到工廠自動化
不過，從該篇論文內容來看，可看見台灣傳統食品產業如何面對市場競爭、製程效率與品牌經營等挑戰。論文中也整理雞絲麵的起源、產業發展背景，以及傳統工廠逐步走向自動化生產的過程。對於想了解雞絲麵文化、食品工廠轉型，或台灣中小型食品業經營模式的民眾來說，這包雞絲麵背後的論文，還是有點含金量可看。有興趣的讀者也可以去下載來看：台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以Ｍ生技公司為例。
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論文作者起底：福慧雞絲麵老闆
《NOWNEWS今日新聞》實際查詢後發現，該篇論文題名為《台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以M生技公司為例》，由朝陽科技大學企業管理系高階產業經營碩士在職專班研究生林瑞豐撰寫，指導教授為許光華博士，完成時間為2014年5月29日。
論文主軸聚焦台灣雞絲麵食品產業，探討傳統食品業者如何透過自動化製程、經營管理調整與產業升級，提升整體經營績效。據了解，論文作者林瑞豐也是福慧雞絲麵負責人，文中以M生技公司作為個案研究對象，而M生技公司即為「妙師傅麵博士」，也是台灣早期投入雞絲麵生產的重要工廠之一。
民眾讚：這家可以買
隨著貼文發酵，也有網友在Threads留言補充，指論文作者林瑞豐平時投入慈善公益，是一位相當溫暖的人。還有人分享過去與他同校的印象，提到林瑞豐當年就讀時是班上年紀較長的學生，卻仍擔任班代服務同學，也曾將自家雞絲麵帶到辦公室分享。也有網友認為，業者願意在包裝上清楚標示論文資訊，並沒有刻意包裝成高大上的形象，反而是一種負責任的呈現方式，因此留言大讚「這家可以買」、「很誠實」。
論文看點：從雞絲麵由來到工廠自動化
不過，從該篇論文內容來看，可看見台灣傳統食品產業如何面對市場競爭、製程效率與品牌經營等挑戰。論文中也整理雞絲麵的起源、產業發展背景，以及傳統工廠逐步走向自動化生產的過程。對於想了解雞絲麵文化、食品工廠轉型，或台灣中小型食品業經營模式的民眾來說，這包雞絲麵背後的論文，還是有點含金量可看。有興趣的讀者也可以去下載來看：台灣雞絲麵食品產業提升經營績效之研究－以Ｍ生技公司為例。