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金鐘影帝薛仕凌日前遭爆涉嫌支付30萬元製造假病例逃兵，今（14）日上午首度現身新北地方法院出庭，面對媒體詢問是否仍否認犯行，他簡短回應「對」，再度引發外界關注，由於檢方認定他不只涉嫌偽造病況逃避兵役，後續還企圖透過公關操作洗白，因此具體向法院求刑2年6個月。薛仕凌今天在律師陪同下針對閃兵案出庭，只見他頭戴黑色帽子、口罩及黑框眼鏡，幾乎遮住整張臉，身穿淺色Polo衫現身法院，態度相當低調。庭訊結束後，他面對媒體僅雙手合十致歉，並強調目前仍是程序階段，其餘細節會等正式開庭時再向法官說明，沒有進一步回應案情。根據檢方調查，薛仕凌早年曾透過就學及頻繁出境等方式，多次延後服兵役時間，之後更透過代辦集團協助逃兵。檢方指出，他支付30萬元給代辦首腦「黑哥」陳志明，並學習透過憋氣等方式影響檢測數值，甚至在24小時血壓監測期間，還涉嫌找人代替測量。檢方指出，薛仕凌當時利用虛假的中度高血壓診斷證明，成功取得免役資格。不過後續調查發現，他不僅曾聯絡不知情的劇組醫師協助背書，甚至還試圖透過聲明稿與媒體操作，將自己塑造成受害者。檢察官因此認定他態度惡劣，且毫無悔意，才會向法院具體求處重刑。雖然薛仕凌去年曾主動到案說明，但檢方認為，他其實是在收到消息後擔心遭拘提，才選擇投案，並非真正自首悔過。檢察官更強調，相較其他認罪役男，薛仕凌在證據明確下仍持續否認犯行，也耗費大量司法資源，因此最終依妨害兵役及偽造文書等罪嫌起訴。