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冷氣「除濕模式」是省錢陷阱？按錯這鈕電費噴2萬

▲許多人誤以為冷氣除濕模式比較省電，但專家提醒，若在極度潮濕的雨天操作不當，冷氣除濕的耗電量最高可達冷氣模式的 2 倍，小心電費平白噴掉 2 萬元。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 除濕機別再貼牆放！「中心點」才是黃金吸力位

正確位置 ：應放在「空間中心處」，讓空氣能均勻循環。

：應放在「空間中心處」，讓空氣能均勻循環。 進階用法：建議除濕機應與牆面保持適當距離，並搭配「循環扇」帶動空氣對流，能讓除濕效率大幅提升。

▲除濕機位置比「一直開」更重要！專家提醒應將機器放置在「空氣流動處」，而非牆角或大型家具旁。機器應與牆面保持適當距離，才能有效循環室內濕氣、提升除濕效率；若能放在房間中心點並搭配循環扇，吸力效果更具威力。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡 懶人包必看：5 招梅雨季「居家除濕術」

掌握「短時間開窗」：雨勢較小時適度通風，有助於降低室內的悶濕感，讓家「呼吸」。 留意濕氣熱區：鞋櫃、衣櫃背牆與床底最易積濕。大型家具應與牆面保留適當縫隙，避免產生壁癌。 更換透氣材質：梅雨季可將厚地毯、絨布抱枕更換為亞麻或棉麻材質，視覺與體感都能大幅降低潮濕感。 鞋櫃、衣櫃定期防護：櫃內可放置活性碳或報紙。鞋子務必「先風乾、再收納」，避免濕氣悶在密閉空間。 除濕時關閉門窗：開啟除濕機時，務必確保門窗緊閉，防止室外濕氣不斷湧入，讓機器徒勞無功。

專家提醒：趁梅雨季幫房屋做「體質檢查」

「下雨下到家裡都要發霉了！」本週全台受梅雨鋒面強襲，室內濕度飆破 80%，不僅衣服晾不乾，家中甚至出現地板反潮、牆壁發霉等慘況。許多人整天開冷氣與除濕機，但小心「按錯鈕」可能讓你一年多繳 2 萬元電費！到底除濕機擺哪吸力才強？冷氣除濕模式真的省嗎？《NOWNEWS今日新聞》整理居家除濕、下雨天除濕5重點，幫你省荷包又守護乾爽。不少民眾認為冷氣的「除濕模式」可以取代除濕機，甚至以為比較省電。這其實是常見的誤區！冷氣在「除濕模式」下，壓縮機為了強力帶走水氣會頻繁運轉，耗電量最高可達一般「冷氣模式」的 2 倍。若長期錯誤使用，夏季電費帳單多出 2 萬元並非誇大其詞。：在雨天若想利用冷氣除濕，建議直接開啟「冷氣模式」並設定在 26-28 度。這不僅具備優異的除濕效果，運作效率也更平穩、更省電。除濕機的擺放位置是效率翻倍的關鍵。許多人為了不擋路，習慣將除濕機塞在角落或緊貼牆壁，這會導致進氣口受阻，散熱不良更可能引發火災風險。除了善用家電，房產專業機構 21世紀不動產 指出，真正的舒適與房屋通風及空氣流動息息相關。以下整理出 5 招簡單有效的除濕絕學：21世紀不動產表示，梅雨季其實是觀察房況的最佳時機。若家中出現，代表防水層可能已受損。趁此時，及早處理滲漏水問題，能避免後續衍生成嚴重的壁癌與高昂裝修費。