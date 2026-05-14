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美國總統川普今（14）日和中國國家主席習近平會晤，而在川習會前夕，美國跨黨派聯邦參議員致函國務卿盧比歐（Marco Rubio），要求承諾支持《台灣關係法》，並警告不得單方面改變這項政策。對此，藍委牛煦庭說，這些發函議員很多是當初來台灣意見交換的議員，彼此交換意見釋出善意，希望六項保證不要改變，真的能影響川普，否則當六項保證被挑戰、軍購是否成就變成談判內容，對中華民國會是很大的衝擊，呼籲執政黨做好沙盤推演。牛煦庭說，這些發佈信函的參議員，有很多也是當初來台灣交換意見的參議員，當初意見交換，就提及第二波發價書是軍購能不能審查非常重要的原因，發價書早來，那早就過關了，這些意見他們也清楚的帶回美國，所以才會說發價書有好消息。牛煦庭說，根據外媒揭露或分析，141億美元軍購會成為川習會談判內容，既然交誼互訪時彼此釋出善意，參議員表達立場希望六項保證不要改變，軍購案順利進行，這也是他們份內應該做的事情，希望能真的影響川普，因為當六項保證被挑戰，軍購金額或軍購是否成就變成談判內容，對中華民國是很大的衝擊，呼籲執政黨做好不同狀況下沙盤推演，不要再判斷失準造成國內動盪。另外對於《路透社》報導台灣國安高層揭露，北京透過立法院刪減國防預算，作為跟川普談判籌碼，試圖說服美方減少對台軍事支持。牛煦庭則說，這樣的陰謀論在國防特別條例審查時出現很多次，包括說從頭到尾沒有要過，又說要拖過川習會才要過，又說最保守 3000多億，其他會被鎮壓。最後哪一項預言或劇本是真的？牛煦庭說，立法院唯一做的事合理審查條例跟未來預算，在野黨立場很清楚，軍購案行之有年， 程序透明、溝通順暢，在野黨也不會反對政府對政府軍售，但反對藉機夾帶其他項目，跟北京施壓一點關係都沒有，北京真的會施壓且成功，那怎麼會過7800億呢，恐怕是執政黨面子掛不住，有意操作，放出這樣的消息，否則消息不具名，有什麼好參酌？大家要以事情的本質作為討論依據。