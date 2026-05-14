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川習握手10秒！東大廳再成全球焦點

「鄭習會」才剛辦完！同場地再迎川普

從「連胡會」到「馬習會」 東大廳見證兩岸歷史

全球矚目的「川習會」今（14）日在北京正式登場，美國總統川普（Donald John Trump）與中國國家主席習近平正式會面，這場睽違9年的中美元首峰會，不只聚焦台海、軍售與美中角力，更因會晤地點選在「人民大會堂東大廳」，意外掀起政治聯想。由於上月國民黨主席鄭麗文與習近平的「鄭習會」也在同樣場地舉行，讓外界關注其中象徵意義。川普13日晚間抵達北京後，14日上午正式進入人民大會堂，與習近平展開峰會，兩人見面時握手長達近10秒，川普甚至輕拍習近平手背，接著轉向鏡頭合影，互動備受關注。現場除演奏美國國歌外，還安排孩童揮旗迎接，川普數度停下腳步微笑鼓掌，氣氛看似熱絡。進入會場後，習近平率先致詞表示，川普時隔9年再度訪中，受到全球高度矚目，並強調世界局勢快速變化，美中若無法合作、避免衝突，恐掉入「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」。川普則再度稱讚習近平是「偉大領導人」，並強調雙方關係良好，美中關係將會「前所未有的好」。外界更關注的是，本次川習會地點選在人民大會堂「東大廳」，而這個場地，正是4月10日「鄭習會」舉辦地點。不過，略有差異的點在於，習近平當時接待鄭麗文與國民黨訪團時，一行人是坐在左側位置，這回川普與美國訪團則是坐在右側。回顧鄭麗文率團與習近平會面時，雙方握手14秒之久，習近平提到，希望在「九二共識、反對台獨」基礎下，與國民黨及台灣各界深化交流，「把兩岸未來掌握在中國人自己手中」；鄭麗文則回應，希望台海不再成為衝突熱點，也不要淪為外力介入的棋盤。事實上，人民大會堂東大廳長年是中國領導人接見重要外賓與歷史性會談的場地。2005年國民黨前主席連戰率團訪中，與時任中國國家主席胡錦濤舉行歷史性的「連胡會」，地點就在東大廳；此外，2024年馬英九赴中與習近平進行「馬習二會」，同樣也是在東大廳會面。此次川習會前，美中雙方早已表態將討論台灣問題與對台軍售議題，讓台海局勢成為全球關注焦點；尤其川普日前更公開表示，將把對台軍售列入議程，引發外界高度警戒。如今川普與習近平在東大廳正面交鋒，不只象徵美中競爭進入新階段，也讓這座曾見證「連胡會」、「馬習會」、「鄭習會」的歷史場域，再度站上國際政治風暴核心。