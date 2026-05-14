我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為庫克出席歡迎式。（圖／美聯社／達志影像）

科技、硬體設備

▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為黃仁勳出席歡迎式。（圖／美聯社／達志影像）

航太、交通、農業、生醫

金融、投資與支付

美國總統川普、中國國家主席習近平，14日在北京人民大會堂會晤，雙方代表團正式展開會談。川普稱此次只邀請「全球TOP 30」企業的最高層訪問中國，包括輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等17位企業負責人，涵蓋金融、科技、航太、農業等產業，他們此行也各自都有佈局、盤算。川普今上午與習近平舉行會晤，在會前致辭時，川普稱白宮邀請全球最頂尖的30家企業的商界領袖參加訪問，「我不需要公司的二、三號人物，我只要最頂尖的，而他們今天來到這裡，是為了向您和中國致敬，他們期待貿易和業務往來，我們將給與他完全的支持」。此次共有17位企業高層隨行，其中16人都是公司執行長親自出馬，外媒Maket Watch、路透社也分析這些企業希望從中國獲得什麼利益。蘋果（Apple）由執行長庫克（Tim Cook）親自出馬，他先前已為蘋果爭取部分關稅豁免，此次隨行一方面是位在中國鞏固品牌聲量IDC數據顯示，今年第一季iPhone出貨量在中國落後華為，位居第二。另一方面則是為將於9月接任CEO的納斯牽線搭橋、建立與川普關係。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在最後一刻趕上訪中班機，該公司一直處在中美科技戰的風口浪尖，美國政府一直以國安為由，限制輝達向中國客戶出口先進晶片。儘管已經獲准出售H200，但目前在中收入仍是零。美光（Micron）長期被中國認為積極遊說美國政府限制中國半導體產業，並在2023年禁止美光進入中國伺服器市場。但CEO梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）出馬，未必能化解美光與北京的緊張關係。高通（Qualcomm）希望在6G（第六代行動通訊技術）領域取得領導地位，而中國在無線通訊標準制定上極具影響力。且高通極度依賴中國客戶，有45%營收來自中國。Meta雖難以促使中國監管機構撤銷對其收購AI新創公司Manus的阻撓，但希望能避免此事件造成長期的負面影響。人工智慧資料中心供應商Coherent此行重點在於資料中心的落地位置，以及川普是否會限制中資資料中心在美運作、拓展中國市場。特斯拉（Tesla）、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk），目前中國監管機構已經允許特斯拉推出有限版本的自動駕駛功能，但馬斯克尋求更完整的軟體審批，樂觀預估最早在今年第三季獲得批准，中國是特斯拉核心業務電動車的重要市場。波音（Boeing）執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）爭取在中國拿到一筆巨額訂單，投資人已將期待反映在波音的股價上；若成功拿下訂單，奇異航太（GE）執行長柯普（Larry Culp）同樣也會受惠，因為波音的噴射引擎是該公司的產品。基因定序儀製造商易路美（Illumina）去年因美國關稅與出口管制，被北京列入不可靠實體清單。此行是為爭取從清單中移除，降低生計業緊張局勢。嘉吉（Cargill）可能從川普與習近平達成大豆等農產品的採購承諾中受益。金融業有多家業者隨行，貝萊德執行長芬克（Larry Fink）強調，大陸有多個監管機構對其業務擁有管轄權，維繫對話有助降低不確定性；黑石集團（Blackstone）CEO蘇世民（Stephen Schwarzman）在北京頗具知名度，美中貿易關係對黑石至關重要，因關稅會損害其投資組合中特定公司的利潤。高盛（Goldman Sachs）在年度報告中警告，美中緊張局勢升溫可能損害全球金融市場，並影響其客戶與特定對象開展業務的能力，進而衝擊高盛的營收。花旗（Citi）雖然已縮減在中國的消費金融業務，但仍有顯著的企業金融布局。花旗客戶多為具備全球足跡的大型企業，目前的美中關係對這些客戶而言是一個極具挑戰的環境。Visa已經申請中國境內支付特許執照長達九年，但目前仍在等待監管機構核准。若能取得執照，Visa將可不必透過中國銀聯處理交易。萬事達卡（Mastercard）雖然已於2020年取得執照，但由於中國目前由行動支付主導，該執照的價值已大幅縮水。榮鼎集團的地緣政治戰略家古容（Reva Goujon）分析，「除了波音、嘉吉與採購協議有關之外，其他公司主要是為了滿足關鍵投入品的供應需求，這有助於美國政府傳達這樣一個訊息：中國要想討論投資委員會，就必須成為一個可靠的投資夥伴，而不是將供應鏈武器化。消息人士稱，美國商業代表團希望此次峰會能帶來足夠的政治善意，從而獲得監管部門的批准、市場准入和投資機會，因為他們在中國面臨的挑戰遠不止於商業交易，還包括更廣泛的營運挑戰。