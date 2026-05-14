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藍白攜手通過7800億軍購 卓榮泰：必將造成國防戰力缺口

軍購三要素缺一不可 卓榮泰命國防部儘速因應

立法院藍白上週攜手通過國防特別條例7800億元，與原先行政院版1.25兆相去甚遠，對此國防部今（14）日於行政院會報告「國防特別預算未通過部分及其影響」 。行政院長卓榮泰表示，7800億元軍購嚴重損及國防建軍完整性及5年兵力整建施政規劃排序，勢必將造成國防戰力缺口、影響國內相關產業自主發展，更將因此錯失與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機，請國防部針對未納案項，就是否「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合憲法及預算法下儘速因應。卓榮泰表示，為強化整體防衛韌性的國防特別預算，原編列8年1.25兆，卻遭立法院大幅刪減，僅編列上限7800億元的對美籌購軍購，完全排除商購及委製案，嚴重損及國防建軍完整性及5年兵力整建施政規劃排序，勢必將造成國防戰力缺口、影響國內相關產業自主發展，更將因此錯失與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。卓榮泰提到，這次遭到刪除的部分，有四大影響，首先，在「指管決策」方面，刪除「AI輔助情報決策模組」、「部隊覺知套件（TAK）」及「台灣戰術網路（TTN）」，將延遲國軍建置聯戰及作戰區的情報快速分析能力，並嚴重影響部隊數位化指管轉型及共同圖像的建立。第二，在「全域偵知」方面，刪除「銳鳶二型海搜戰術型無人機」、「垂直起降型無人機」及「濱海監偵型無人機」，將延遲地面守備及打擊部隊判明敵主力動態，壓縮部隊應處時間。第三，在「高效打擊」方面，刪除「強弓中層反彈道飛彈」、「可攜式無人機反制系統」、「濱海攻擊等4類型無人機」及「小型自殺無人艇」，將嚴重壓縮反飛彈攔截範圍，並讓地面部隊面臨共軍大量攻擊無人機擊殺風險，也使作戰區無人機大隊等部隊缺乏裝備，無法發揮戰力。第四，在「防衛韌性」方面，刪除「軍備產能新（擴）建產線」、「通用彈藥」及「機動阻絕器材」，將影響國軍各類彈藥存量整備，而且無法滿足平日戰備及訓練需求。本次臺美共同研發及採購合作的裝備系統也遭到刪除，恐將延宕與國際的合作，不利展現自我防衛決心。卓榮泰說，尤其是刪除無人機系統，將無法推動無人載具產業鏈發展，喪失非紅供應鏈的打造時效，嚴重削弱不對稱戰力及防衛韌性，也影響國內產、學、研對無人機基礎建設及人才培育的投入，阻礙國內自主產能的建立及產業整體發展。卓榮泰強調，這次的軍購特別條例，有三塊拼圖，分別是「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」、「國防自主」缺一不可。因此請國防部針對未納案項，就是否「再提特別條例」、「追加預算」及「擴大年度預算規模」三種方式，在符合《憲法》及預算法下儘速因應，特別是5月31日海馬士火箭系統付款期限將至，希望立法院朝野政黨，儘速通過特別預算，立即付委審查，以期使國軍官兵擁有更完整的戰力，以確保國家安全、守護國民生命財產為第一目標。行政院與國防部全力配合立法院程序，希望國會不要延誤重大時機，損失已談好的軍購項目。