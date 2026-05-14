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美國總統川普、中國國家主席習近平，率領的美中代表團，正在北京人民大會堂舉行閉門會談，在會談進行期間，中國官媒持續揭露習近平在過程中所說的內容，提到美中互利共贏，也提到台海的和平穩定。根據《新華社》報導，習近平宣稱，台灣問題是中美關係中最重要的議題，若是處理好，2國關係就能維持整體穩定；處理不好，2國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習近平強調，「台獨」與台海和平水火不容，而維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。此外，習近平也表示，事實已一再證明，貿易戰沒有贏家，美中經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。雙方經貿團隊已於13日達成整體平衡正面的成果，對2國老百姓、全世界都是好消息，呼籲美國一起維護當前得之不易的良好動能。