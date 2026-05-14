美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的川習會今（14）早在北京人民大會堂進行中，川普這次訪中帶了大批美國企業負責人隨行，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）是少數能受邀搭上空軍一號的企業領袖之一，而稍早馬斯克從人民大會堂離開時，對記者表示會議進行得「非常棒」、「很多好事情」。

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根據《CNN》報導，在川普與習近平的雙邊峰會持續進行之際，一些跟隨川普訪中的企業領袖被看到從人民大會堂正門離開。馬斯克被記者問到會議進行得如何？他回答「非常好」；記者再問有獲得哪些成果時，馬斯克則說「很多好事情」。

▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為馬斯克在歡迎式後離場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為馬斯克在歡迎式後離場。（圖／美聯社／達志影像）
同場被記者目擊的還有蘋果執行長庫克，他離開時先比出和平手勢，接著豎起大拇指。

▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為庫克在歡迎式後離場。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普率商業代表團訪問中國。圖為庫克在歡迎式後離場。（圖／美聯社／達志影像）
輝達執行長黃仁勳則對記者表示，「會議進行得很順利。習近平先生和川普總統都非常出色」。

「企業天團」成川普此趟訪中行話題

在川習會正式開始前，白宮發言人曾表示，預計討論內容將包括持續推動「美中貿易委員會」與「美中投資委員會」相關工作，而這些隨川普訪問中國的企業領袖們，或許有機會在委員會中扮演相關角色。

不過目前一切都未定案，企業領袖們今早雖然現身人民大會堂，一同在旁參與了盛大的歡迎儀式，但川普與習近平開始會談時，這些執行長們似乎只有短暫進入會議室。

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倪浩軒編輯記者

《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心的成員，財政學碩士，擁有10年媒體從業經驗，熱衷於用文字深入淺出報導各類故事，喜歡閱讀與觀察。昨天已經過去，明天尚未到來，今天仍是未知，相信世界上總有新鮮事等待我們去...