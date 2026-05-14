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▲31歲的裘德（如圖）將和張震嶽等前輩共同角逐金曲獎最佳華語男歌手獎。（圖／微博＠裘德Chiu）

第37屆金曲獎入圍名單昨（13）日公布，中國歌手裘德、單依純分別入圍最佳華語男歌手、女歌手獎，網友因此好奇，中國藝人明明都不敢來台參加頒獎典禮，為何硬要報名金曲獎？對此粉絲討論原因，中國歌手裘德靠著專輯《離開銀色荒原》將和張震嶽、盧廣仲等大咖歌手角逐歌王寶座；單依純則是憑藉專輯《純妹妹》擠進歌后候選人名單，將對決蔡依林、彭佳慧、洪珮瑜等實力派歌手。昨日這入圍結果公開後，讓不少台灣網友直呼不可思議，更有人在Threads發文狠酸：「不知道像裘德單依純這種，明明不敢去台灣參加金曲獎，又要去報名參加金曲獎的意義到底是什麼？」該篇貼文獲得熱烈討論，網友紛紛留言：「不來的人真的不需要報名」、「真的很討厭這種佔著屎坑不拉屎的」。但也有人認為中國歌手報名很合理：「哪個公眾人物不要流量？」、「在大陸，獎項能用錢買回來，所以得的人也是自high而已。在台灣得獎才是代表專輯的厲害程度」、「來過水啊，金曲的含金量擺在眼前，撈到就升職加薪的概念」。從粉絲分析的原因中可以總結出2大關鍵，主要還是因為金曲獎的公信力高，獲獎人相當於獲得音樂圈的認可，不僅能提高知名度，更能顯現專業性。另外，金曲獎得獎人就算不到場，最後還是能拿到獎盃，所以來不來台灣和報不報名根本不衝突，報了就有機會中獎，站在唱片公司的立場，不幫歌手報名才是傻子。