第37屆金曲獎入圍名單昨（13）日公布，中國歌手裘德、單依純分別入圍最佳華語男歌手、女歌手獎，網友因此好奇，中國藝人明明都不敢來台參加頒獎典禮，為何硬要報名金曲獎？對此粉絲討論原因，認為有兩大關鍵，主要是音樂人普遍還是認同金曲獎的公信力，獲獎就是對專輯的肯定；況且歌手不用出席典禮也能拿到獎項，站在公司的角度來說，不報反而吃虧

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中國歌手裘德、單依純入圍金曲獎　挨酸又不敢來台

中國歌手裘德靠著專輯《離開銀色荒原》將和張震嶽、盧廣仲等大咖歌手角逐歌王寶座；單依純則是憑藉專輯《純妹妹》擠進歌后候選人名單，將對決蔡依林、彭佳慧、洪珮瑜等實力派歌手。

▲31歲的裘德（如圖）將和張震嶽等前輩共同角逐金曲獎最佳華語男歌手獎。（圖／微博＠裘德Chiu）
▲31歲的裘德（如圖）將和張震嶽等前輩共同角逐金曲獎最佳華語男歌手獎。（圖／微博＠裘德Chiu）
昨日這入圍結果公開後，讓不少台灣網友直呼不可思議，更有人在Threads發文狠酸：「不知道像裘德單依純這種，明明不敢去台灣參加金曲獎，又要去報名參加金曲獎的意義到底是什麼？」該篇貼文獲得熱烈討論，網友紛紛留言：「不來的人真的不需要報名」、「真的很討厭這種佔著屎坑不拉屎的」。

但也有人認為中國歌手報名很合理：「哪個公眾人物不要流量？」、「在大陸，獎項能用錢買回來，所以得的人也是自high而已。在台灣得獎才是代表專輯的厲害程度」、「來過水啊，金曲的含金量擺在眼前，撈到就升職加薪的概念」。

中國歌手為何報名金曲獎？網分析2關鍵心態

從粉絲分析的原因中可以總結出2大關鍵，主要還是因為金曲獎的公信力高，獲獎人相當於獲得音樂圈的認可，不僅能提高知名度，更能顯現專業性。另外，金曲獎得獎人就算不到場，最後還是能拿到獎盃，所以來不來台灣和報不報名根本不衝突，報了就有機會中獎，站在唱片公司的立場，不幫歌手報名才是傻子。

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藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...