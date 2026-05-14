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▲中科院長李世強率團參加美國「2026年XPONENTIAL」無人機大展。（圖／中科院提供）

2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展，於美東時間5月12日在密西根州底特律市開始三天的展期，中科院長李世強親自率隊參加為期3天的全球無人載具大展「2026年XPONENTIAL」，並帶著「勁蜂II型」、「勁蜂III型」等攻擊型無人機裝備參展。中科院透露，多家外商向中科院探詢「勁蜂二型、三型」與「銳鳶二型」無人機於美國及歐洲合作生產，以及後續市場與合作發展可能性中科院今（14）日指出，美商Kratos Defense & Security Solutions於展場公開展示與中科院合作發展之「勁蜂四型」無人攻擊機，成為第二日展場最受矚目的亮點之一。與去年9月臺北國防航太展所展出的勁蜂四型相比，今年Kratos展出的版本進一步具備「派龍架（Pylon Rack）」等武器掛載能力，使其從原有攻擊無人機概念，進一步提升其發展潛力，使其具備任務彈性與多元作戰能力，成功引起多家歐美國防企業與投資機構高度興趣，並主動洽詢後續合作與採購可能性。AIT/T人員亦於展會期間前往Kratos展區參訪交流，對台美無人機合作發展表達高度關注與支持。中科院表示，由展場展示內容與技術整合方向可觀察到，台美雙方未來合作已不再侷限於單一無人攻擊機平台，而是結合AI自主接戰、長程打擊、多用途以及低成本量產概念，打造具備實戰能力的自主打擊載具，顯示臺美無人機合作正進一步朝更深層長遠戰略發展。此外，美商AEVEX Aerospace亦於展會期間與中科院完成雙方合作NDA與MOU草案之交換與研議，合作範圍涵蓋無人載具APNT（Assured Positioning, Navigation and Timing）技術、發射架系統（Launch Systems）及推進動力系統（Propulsion Systems）等領域，展現雙方對未來深化合作之高度期待。中科院說明，AEVEX對中科院自主研製之小型推進系統表現高度關注，並於現場洽談採購PSD-250小型渦輪噴射引擎一套，作為後續無人載具整合與飛行測試用途。此舉不僅代表中科院小型渦輪動力系統技術已獲美國業界肯定，更顯示台灣已逐步具備進入全球軍規無人機核心供應鏈之能力。中科院也指出，隨著俄烏戰爭、中東局勢及全球軍事需求持續升溫，多家外商向中科院探詢「勁蜂二型、三型」與「銳鳶二型」無人機於美國及歐洲合作生產，以及後續市場與合作發展可能性，展現臺灣無人機技術與自主供應鏈能力正逐步獲得國際業界重視。現場人士指出，今年XPONENTIAL最熱門關鍵字，已從過去的「展示技術」，轉向「量產能力」、「供應鏈韌性」與「自主作戰整合」。而臺灣憑藉半導體、電子製造、精密加工與資安能力，正快速成為國際無人機與國防供應鏈重組過程中的重要合作夥伴。