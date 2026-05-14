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▲菲律賓參議員德拉羅沙（左，Ronald Dela Rosa）及其律師（右）（圖／翻攝自Facebook＠Israelito Torreon）

菲律賓參議院大樓於13日晚間發生槍擊事件後，原本躲藏在參院裡的參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）已於14日凌晨離開參議院大樓。德拉羅沙因涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒行動期間犯下違反人道罪，已被國際刑事法院 (ICC) 簽發逮捕令。11日以來，參議院向他提供保護，他一直待在參議院大樓內躲避拘捕。菲國媒體《ABS-CBN》報導，13日深夜11點13分上傳的一段影片顯示，德拉羅沙與一名警察握手，然後據稱走向參議院議長的辦公室。報導指出，德拉羅沙已於14日凌晨2點30分左右離開參議院大樓。面對外界指控，槍擊事件是「轉移視線」的策略，目的是讓這位參議員逃離現場，德拉羅沙的法律顧問14日出面駁斥，並展示影像。他稱這些影像是德拉羅沙在14日凌晨12點13分於參議院大樓內拍攝。