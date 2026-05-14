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目擊阿嬤過馬路被警攔下！一票人傻眼：太嚴格了

▲近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，讓原PO忍不住直呼「出個門500元飛了」。（圖／NOWNEWS資料照）

交通部今年3月宣布修法！「小綠人」號誌閃爍應避免跨入：勸導代替開罰

▲過去若在綠燈閃爍時才踏入斑馬線，可能被認定闖紅燈開罰500元，但交通部考量長者、學童等步行較慢族群，今年3月正式修法放寬，改為提醒民眾「避免跨入」，不再直接視為違規。（圖／取自交通部臉書粉專）

「小綠人」號誌要變了！交通部曝3大重點：全國統一實施

▲台灣近年積極改善交通環境，「小綠人」號誌規定也跟著調整。（圖／記者葉政勳攝）

1.綠燈閃爍時，尚未踏入馬路者「避免進入行穿線」

2.取消「小綠人快跑」動畫

3.全國小綠人號誌將統一