行人過馬路時遇到「小綠人」閃爍，到底還能不能走？近日有網友目擊一名阿嬤在綠燈閃爍時踏入斑馬線，隨即遭警方攔下，讓不少人以為仍會被開罰500元。不過交通部其實早在今年3月修法，表示已將原本「禁止跨入」改為「避免跨入」，也就是說，行人若在綠燈閃爍時才進入路口，原則上不再直接開罰，而是以勸導為主。交通部也同步宣布，未來將取消「小綠人快跑」動畫，並統一全台號誌設計，希望降低民眾誤解與搶快風險。
目擊阿嬤過馬路被警攔下！一票人傻眼：太嚴格了
近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，「行人闖紅燈依《道路交通管理處罰條例》第78條，可處新臺幣500元罰鍰。若小綠人已閃爍才踏入斑馬線，亦視同闖紅燈」，感嘆阿嬤才出個門，500元就這樣飛了。
貼文曝光後，網友看法兩極，有人支持警方執法，「非常支持警察對違規行人開罰」、「500元救她一條命很值得」、「很多人真的不知道小綠人閃了不能再進去」；也有人認為對長者直接開罰太嚴格，「沒勸導就開罰阿嬤有點過分」、「規則一直改，很多人根本搞不清楚」、「老人家先提醒就好了吧」。
交通部今年3月宣布修法！「小綠人」號誌閃爍應避免跨入：勸導代替開罰
不過不少網友跳出來提醒，其實交通部早在今年3月就已經修法，不再像過去一樣直接開罰。根據交通部2026年3月11日公告修正的《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條，原本規定行人號誌閃爍時「禁止跨入」，如今已改為「應避免跨入」，並於3月13日正式上路，等同執法標準已經放寬。
交通部與警政署一再提醒，雖然目前實務上已放寬認定，原則以勸導代替開罰，但當小綠人開始閃爍時，仍代表剩餘秒數不足，行人應依自身步行速度判斷是否通行，避免為了搶快而發生危險。
交通部表示，修法主要是考量學童、高齡者以及步行速度較慢族群的實際需求。當綠燈開始閃爍或倒數時，代表通行時間即將結束，若尚未進入行穿線，建議等待下一輪綠燈，不必為了搶最後幾秒急著衝刺；若已經在斑馬線上的行人，則可以繼續通行，不需要因號誌變化而慌張奔跑，以免增加跌倒或交通事故風險。
「小綠人」號誌要變了！交通部曝3大重點：全國統一實施
事實上，先前不少民眾誤以為「小綠人閃爍」是在催促大家快點跑，因此交通部也同步調整號誌設計。今年3月特別在臉書粉專發文說明，未來將取消部分地區原本出現的「小綠人快跑」動畫，避免民眾誤會倒數秒數是在提醒「趕快衝」。
🟡交通部公布未來小綠人號誌的3項重點調整：
1.綠燈閃爍時，尚未踏入馬路者「避免進入行穿線」
當小綠人開始閃爍，代表剩餘通行時間有限。若還沒開始過馬路，建議等待下一次綠燈再通行，閃爍號誌的目的是提醒安全，而非要求行人加速奔跑。
2.取消「小綠人快跑」動畫
部分縣市的小綠人過去在倒數階段會出現跑步動畫，容易讓人誤以為必須把握最後幾秒快衝。未來將取消這類設計，只保留閃爍提醒功能，讓號誌回歸單純安全警示。
3.全國小綠人號誌將統一
目前各地小綠人樣式並不一致，有些有快跑動畫、有些沒有。交通部將與地方政府協調，逐步統一全台行人號誌設計，讓民眾不論在哪個縣市過馬路，都能看到一致的交通訊號。
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近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，「行人闖紅燈依《道路交通管理處罰條例》第78條，可處新臺幣500元罰鍰。若小綠人已閃爍才踏入斑馬線，亦視同闖紅燈」，感嘆阿嬤才出個門，500元就這樣飛了。
貼文曝光後，網友看法兩極，有人支持警方執法，「非常支持警察對違規行人開罰」、「500元救她一條命很值得」、「很多人真的不知道小綠人閃了不能再進去」；也有人認為對長者直接開罰太嚴格，「沒勸導就開罰阿嬤有點過分」、「規則一直改，很多人根本搞不清楚」、「老人家先提醒就好了吧」。
不過不少網友跳出來提醒，其實交通部早在今年3月就已經修法，不再像過去一樣直接開罰。根據交通部2026年3月11日公告修正的《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條，原本規定行人號誌閃爍時「禁止跨入」，如今已改為「應避免跨入」，並於3月13日正式上路，等同執法標準已經放寬。
交通部與警政署一再提醒，雖然目前實務上已放寬認定，原則以勸導代替開罰，但當小綠人開始閃爍時，仍代表剩餘秒數不足，行人應依自身步行速度判斷是否通行，避免為了搶快而發生危險。
「小綠人」號誌要變了！交通部曝3大重點：全國統一實施
事實上，先前不少民眾誤以為「小綠人閃爍」是在催促大家快點跑，因此交通部也同步調整號誌設計。今年3月特別在臉書粉專發文說明，未來將取消部分地區原本出現的「小綠人快跑」動畫，避免民眾誤會倒數秒數是在提醒「趕快衝」。
1.綠燈閃爍時，尚未踏入馬路者「避免進入行穿線」
當小綠人開始閃爍，代表剩餘通行時間有限。若還沒開始過馬路，建議等待下一次綠燈再通行，閃爍號誌的目的是提醒安全，而非要求行人加速奔跑。
2.取消「小綠人快跑」動畫
部分縣市的小綠人過去在倒數階段會出現跑步動畫，容易讓人誤以為必須把握最後幾秒快衝。未來將取消這類設計，只保留閃爍提醒功能，讓號誌回歸單純安全警示。
3.全國小綠人號誌將統一
目前各地小綠人樣式並不一致，有些有快跑動畫、有些沒有。交通部將與地方政府協調，逐步統一全台行人號誌設計，讓民眾不論在哪個縣市過馬路，都能看到一致的交通訊號。