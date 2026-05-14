行人過馬路時遇到「小綠人」閃爍，到底還能不能走？近日有網友目擊一名阿嬤在綠燈閃爍時踏入斑馬線，隨即遭警方攔下，讓不少人以為仍會被開罰500元。不過交通部其實早在今年3月修法，表示已將原本「禁止跨入」改為「避免跨入」，也就是說，行人若在綠燈閃爍時才進入路口，原則上不再直接開罰，而是以勸導為主。交通部也同步宣布，未來將取消「小綠人快跑」動畫，並統一全台號誌設計，希望降低民眾誤解與搶快風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目擊阿嬤過馬路被警攔下！一票人傻眼：太嚴格了

近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，「行人闖紅燈依《道路交通管理處罰條例》第78條，可處新臺幣500元罰鍰。若小綠人已閃爍才踏入斑馬線，亦視同闖紅燈」，感嘆阿嬤才出個門，500元就這樣飛了。

貼文曝光後，網友看法兩極，有人支持警方執法，「非常支持警察對違規行人開罰」、「500元救她一條命很值得」、「很多人真的不知道小綠人閃了不能再進去」；也有人認為對長者直接開罰太嚴格，「沒勸導就開罰阿嬤有點過分」、「規則一直改，很多人根本搞不清楚」、「老人家先提醒就好了吧」。

▲近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，讓原PO忍不住直呼「出個門500元飛了」。（圖／NOWNEWS資料照）
▲近日有網友在Threads分享，目擊一名阿嬤在綠燈閃爍後才踏上斑馬線，結果走到對面後立刻被警方攔下，讓原PO忍不住直呼「出個門500元飛了」。（圖／NOWNEWS資料照）
交通部今年3月宣布修法！「小綠人」號誌閃爍應避免跨入：勸導代替開罰

不過不少網友跳出來提醒，其實交通部早在今年3月就已經修法，不再像過去一樣直接開罰。根據交通部2026年3月11日公告修正的《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條，原本規定行人號誌閃爍時「禁止跨入」，如今已改為「應避免跨入」，並於3月13日正式上路，等同執法標準已經放寬。

交通部與警政署一再提醒，雖然目前實務上已放寬認定，原則以勸導代替開罰，但當小綠人開始閃爍時，仍代表剩餘秒數不足，行人應依自身步行速度判斷是否通行，避免為了搶快而發生危險。

▲過去若在綠燈閃爍時才踏入斑馬線，可能被認定闖紅燈開罰500元，但交通部考量長者、學童等步行較慢族群，今年3月正式修法放寬，改為提醒民眾「避免跨入」，不再直接視為違規。（圖／取自交通部臉書粉專）
▲過去若在綠燈閃爍時才踏入斑馬線，可能被認定闖紅燈開罰500元，但交通部考量長者、學童等步行較慢族群，今年3月正式修法放寬，改為提醒民眾「避免跨入」，不再直接視為違規。（圖／取自交通部臉書粉專）
交通部表示，修法主要是考量學童、高齡者以及步行速度較慢族群的實際需求。當綠燈開始閃爍或倒數時，代表通行時間即將結束，若尚未進入行穿線，建議等待下一輪綠燈，不必為了搶最後幾秒急著衝刺；若已經在斑馬線上的行人，則可以繼續通行，不需要因號誌變化而慌張奔跑，以免增加跌倒或交通事故風險。

「小綠人」號誌要變了！交通部曝3大重點：全國統一實施

事實上，先前不少民眾誤以為「小綠人閃爍」是在催促大家快點跑，因此交通部也同步調整號誌設計。今年3月特別在臉書粉專發文說明，未來將取消部分地區原本出現的「小綠人快跑」動畫，避免民眾誤會倒數秒數是在提醒「趕快衝」。

▲台灣近年積極改善交通環境，「小綠人」號誌規定也跟著調整。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣近年積極改善交通環境，「小綠人」號誌規定也跟著調整。（圖／記者葉政勳攝）
🟡交通部公布未來小綠人號誌的3項重點調整：

1.綠燈閃爍時，尚未踏入馬路者「避免進入行穿線」

當小綠人開始閃爍，代表剩餘通行時間有限。若還沒開始過馬路，建議等待下一次綠燈再通行，閃爍號誌的目的是提醒安全，而非要求行人加速奔跑。

2.取消「小綠人快跑」動畫

部分縣市的小綠人過去在倒數階段會出現跑步動畫，容易讓人誤以為必須把握最後幾秒快衝。未來將取消這類設計，只保留閃爍提醒功能，讓號誌回歸單純安全警示。

3.全國小綠人號誌將統一

目前各地小綠人樣式並不一致，有些有快跑動畫、有些沒有。交通部將與地方政府協調，逐步統一全台行人號誌設計，讓民眾不論在哪個縣市過馬路，都能看到一致的交通訊號。


相關新聞

馬路突「多一塊紅色」！交通局公布神用途　做錯最重罰36000元

台南馬路突多「兩條紅色結界」！聰明用途曝　全民讚爆：行人天堂

馬路突多「2排白色格子」！交通局揭用途　騙過一票車主：太有效

行人地獄不是台南、高雄！交通部2026最新數據出爐　1縣市單月8死

賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...