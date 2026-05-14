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美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平14日在北京會面，雙方發表簡短致詞後，展開一個小時的閉門會議。令人注意到的是，習近平在開場致詞中提到了「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap），外媒分析指出，這是在呼籲美國不要恐懼中國的崛起。川習會14日在北京登場，習近平在開場致詞中表示，美中2國須超越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的新範式，攜手應對挑戰，共同開創2國關係的美好未來。「修昔底德陷阱」是由美國學者艾利森（Graham Allison）提出的國際關係理論，引用了古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）關於雅典與斯巴達戰爭的記載，當時戰爭起因是迅速崛起的雅典對當時的霸主斯巴達造成威脅。「修昔底德陷阱」便是形容一種「既有大國對新興強權的崛起感到焦慮，進而導致競爭，最終引發衝突」的情境。「修昔底德陷阱」在現代也常用來描述美中關係。美國現有霸權，中國為新興強權，此詞便用來指稱中美兩國權力消長下可能爆發的戰爭衝突。近年來，中國政府經常引用這個類比，習近平本人也多次在呼籲中美合作時提及此概念。英國廣播公司（BBC）指出，習近平在此次川習會向川普表示，要「克服修昔底德陷阱」時，他本質上是在呼籲美國領導人不要恐懼中國的崛起，而是如他隨後所說的，雙方應成為「夥伴而非對手」。