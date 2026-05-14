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▲菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，目前正受菲國參議院保護。（圖／美聯社／達志影像）

菲律賓首都馬尼拉13日深夜突傳槍響驚動全國，在參議院大樓內傳出多起槍響現場一度全面封鎖。菲律賓警方稍早證實，已逮捕一名涉案嫌犯，與此同時，遭國際刑事法院通緝的參議員在事件後離開參院，使這起事件迅速升高為牽動司法、政治與治安的重大風波。根據菲律賓媒體引述警方說法，被捕嫌犯為44歲的梅爾・奧拉貢（Mel Oragon），任職於菲律賓國家調查局（NBI）擔任司機，但並非調查局幹員。警方表示，案件動機仍在調查中，現階段尚未排除任何可能性。本起案件特別引起全國關注的焦點在於菲律賓一名參議員德拉羅薩（Ronald Dela Rosa），64歲的德拉羅薩因涉在前總統杜特蒂任內的掃毒戰爭期間，犯下反人類罪，遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令。為避免被捕與引渡，他自5月11日起一直藏身於參議院辦公室，並獲得所謂「保護性拘留」，只要不離開參院範圍便無法被逮捕。而槍擊事件發生在深夜，有多名執法人員與軍方人員進入位於菲律賓首都的參議院大樓後，建築內傳出多次槍聲與人群驚呼，現場一度陷入混亂並被全面封鎖。參議院議長則表示，當晚約7時46分，數名持槍男子試圖從二樓闖入，遭警衛攔阻後開槍撤退。現場記者稱聽見至少十聲槍響，但官方強調並無人員傷亡。菲媒指出，槍擊案發生後，德拉羅薩已於14日凌晨約2時30分離開參議院大樓，其法律顧問更駁斥外界「槍擊是為掩護逃離」的說法，並公開影片稱拍攝時間為案發後凌晨仍在大樓內。政府則重申將尊重最高法院程序，讓德拉羅薩有時間回應國際刑事法院的法律問題。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雖在事件發生時立即澄清，政府與此事無關，並矢言找出幕後兇手，然而原訂於14日上午說明情況的記者會直播在進行到一半就中斷，進一步加深外界關注與揣測。