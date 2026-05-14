我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國經濟政策正進入新一輪週期，由於泰國中央銀行最新上修今年經濟成長預測，顯示政府正透過擴大舉債與消費補貼，試圖在全球能源價格高漲與企業信心轉弱的背景下，支撐內需並避免經濟動能進一步放緩，然而，刺激措施同時也引發通膨與財政風險的疑慮。根據泰媒報導，泰國央行總裁Vitai Ratanakorn宣布，2026年泰國GDP成長率由原先預估的1.5%上調至2.1%，並預估2027年將進一步升至2.6%。這項上修的關鍵因素，在於政府決定擴大財政支出與借貸規模。泰國內閣已批准規模達4,000億泰銖的緊急貸款法令，較原先規畫增加1,000億泰銖，資金將主要用於刺激消費與綠能投資。在具體政策方面，政府預計6月啟動「泰人助泰加強版」（Thai Help Thai Plus）補貼計畫，符合資格民眾可連續四個月每月領取1,000泰銖，總額4,000泰銖，目標是減輕能源價格上漲對弱勢族群的衝擊，同時帶動國內消費。政策制定者相信，透過直接補貼與市場流動性提升，可在短期內支撐家庭支出並促進經濟循環。然而，大規模刺激措施也使通膨風險快速升溫。泰國4月整體通膨率升至2.89%，創下逾三年新高，主要受到能源、運輸與原物料價格上漲帶動。不同於過去由需求強勁帶動的通膨，此波被視為典型「成本推動型通膨」，企業營運成本上升正逐步轉嫁至消費端。即使如此，泰國商務部仍預估全年通膨率可維持在1.5%至2.5%，仍處於央行設定的1%至3%目標區間內，但央行警告第三季通膨仍可能進一步攀升。市場研究機構Krungsri Research指出，企業長期吸收成本的空間正在縮小，價格轉嫁效應逐漸顯現，核心通膨已由0.56%升至0.83%，顯示物價壓力正從能源擴散至更多商品與服務領域。與此同時，商業信心指數跌至43.5，創逾五年新低，反映企業面臨「漲價恐抑制需求、不漲價則侵蝕獲利」的兩難局面。在財政層面，泰國公共債務管理辦公室將於5月底發行300億泰銖長短期公債，以支應2026年度預算赤字與社會福利支出。不過，反對黨正就4,000億泰銖借款法案向憲法法院提出審查，質疑其必要性與長期財政風險。分析人士指出，大規模舉債可能壓縮未來財政空間，並產生排擠效應，推高民間企業融資成本。