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針孔偷拍全民恐慌！卓榮泰：相關部會立即主動稽查嚴禁不法

購買針孔實名制？卓榮泰：能否有效防範犯罪仍需研議

近來包括愛爾麗等醫美集團傳出針孔偷拍，引發全民恐慌，行政院長卓榮泰今（14）日在院會裁示，強調凡涉及隱私場域，絕不容許偷拍犯罪行為，請相關部會與各地方政府立即主動查核，嚴禁不法行為。而特殊影像設備販售有多元情境、樣態與需求，實名制能否有效防範犯罪，需進一步研議，另強調最重要是讓社會盡快了解偵辦過程，如能確保影像沒有外流，可讓大家較為安心。場域查核也能讓國人沒有恐懼之虞，若法規有不足之處，研議法規上的補充，各方面強化整體回應社會期待。對於近來傳出醫美集團針孔偷拍引發民眾恐慌，卓榮泰今日在行政院會提出四點裁示，首先內政部警政署、法務部已成立專案偵辦，依《刑法》、《個資法》與醫療法規，加強查緝不法偷拍的行為，全力阻斷影像散佈，防止二次傷害，也請地方政府全力配合執行。其次，卓榮泰表示，凡涉及隱私的各類場域，不論是消費場所或是醫療場所，比如美容診所、美容院、健身中心、旅宿場所等，絕不容許偷拍犯罪行為，請衛福部、運動部、交通部、經濟部及各地方政府立即主動查核，嚴禁不法行為。第三，卓榮泰提到，對於任何侵犯隱私的偷拍行為絕對零容忍，各部會將全力配合，保護個人隱私安全、遵守個資法的相關規範。在公開場域如果有正當理由及需要，要留存影像錄影錄音，應公開標示、主動告知，影像拍攝、使用範疇也要獲得消費者的同意。卓榮泰表示，特殊影像設備販售有多元情境、樣態、需求，實名制能不能有效防範犯罪行為，需要進一步研議。至於現在相關法規是否有不足，電商平台販售要如何有效管制，請數發部研議。另特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議並釐清。最後卓榮泰說，目前最重要是讓社會盡快了解偵辦過程，如果能確保影像沒有外流，可讓大家較為安心。場域查核也能讓國人沒有恐懼之虞，法規上如果有不足之處，則研議法規上的補充，各方面強化整體回應社會期待。