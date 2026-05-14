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印尼一間伊斯蘭寄宿學校爆發大規模性侵女學生案，消息曝光後瞬間引爆大批當地民眾怒火，數百名村民甚至群起包圍校門，揮舞著「女性不是性對象」的標語，要求身為學校創辦人的嫌犯接受制裁。根據《BBC》報導，事件發生在印尼中爪哇省特洛戈薩里村的一隅，原本應是傳道授業的 Ndholo Kusumo 伊斯蘭寄宿學校，如今卻成為性暴力的犯罪溫床，報導指出學校創辦人、現年58 歲的阿沙里（Kiai Ashari）涉嫌在過去數年間，長期對校內數十名女學生實施性暴力。令人心碎的是，這些受害者大多是來自極端貧困家庭的孤兒，在最需要社會安全網庇護的年紀，卻淪為了權力者的獵物，該案件在印尼引發了眾怒，報導也提到此案凸顯了印尼伊斯蘭寄宿學校普遍存在的性虐待系統性問題。事件曝光源於一名受害者與其父親的報案，《BBC》指出該名受害者「在經歷了十次的猥褻行為後終於告訴父親」，而根據當地警方調查，阿沙里的犯罪模式極其卑劣，他常以「要求按摩」為藉口進入女學生房間，隨後強迫受害者脫衣並實施猥褻。儘管律師估計受害人數可能高達 30 至 50 人，而當他得知自己被列為嫌疑人後一度展開跨城市逃亡，最終才在沃諾吉里的一座清真寺內落網。事實上，早在 2022 年阿沙里就曾面臨類似指控，2024年帕蒂警察局婦女兒童服務部門（PPA）更接獲多起針對十幾歲未成年人的性犯罪指控通報，但當時受害者家屬因擔心孩子的未來名聲，或迫於地方勢力的壓力，往往選擇撤回證詞並私下和解，這種「家醜不外揚」的文化，無疑成為了加害者最好的保護色。專家指出，這類寄宿學校的負責人常將自己神格化，宣稱是先知後裔或具備超自然力量的聖人，他們往往利用受害者的虔誠與年幼，灌輸「服從老師即是服從神」的極端教義，恐嚇不從者將「下地獄」，以此剝奪受害女性的意志，同時校內教職員對「性暴力」的定義極其狹隘，僅認為唯有「性侵害」才是暴力犯行，往往認為未達實質性交程度的親吻或觸摸僅是「道德罪惡」而非「刑事犯罪」。值得慶幸的是，面對日益沸騰的民怨，印尼政府這次採取了罕見的強硬姿態，宗教事務部已宣布永久撤銷該校的辦學許可，並將校內 252 名學生遣返或安置轉學。當局強調，在確保兒童保護機制與治理標準達標前，絕不允許該校恢復運作，宗教部進一步建議，對於涉嫌性侵學生的伊斯蘭寄宿學校的教育工作者或看護人員，應予以解僱，並將其逐出伊斯蘭寄宿學校的住所。