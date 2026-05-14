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美國總統川普訪華，與中國國家主席習近平會晤，引發全球關注，市場也緊盯，馬來西亞令吉（馬幣）兌美元與新元走勢陷入橫擺。根據《彭博社》行情，馬幣兌美元匯率今（14）日開盤微貶至 3.9307，隨後在3.9255至3.9307的極窄區間內徘徊。截至上午11時，馬幣兌美元報3.9288，較13日收盤的3.9285波動極微。在馬幣兌新元方面，早盤報 3.0892，之後遊走於3.0852至3.0916之間。截至上午 11 時，匯價來到3.0869，高於13日的3.0879。《馬新社》報導，馬來西亞伊斯蘭教義銀行（Bank Muamalat Malaysia）首席經濟學家莫哈末阿富扎尼山博士指出，投資者預計兩國首腦會面將取得積極結果。專家認為，中東戰火造成燃油價格上漲，已經開始引發通脹升溫，這將打擊聯儲局降息的希望。