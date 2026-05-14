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平均三班護病比難以反映臨床 工會：不可能有效查核

總統賴清德日前宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」，被視為是「護師節禮物」。不過，今（14）日護理產業工會召開記者會，直指法律訂定的是「平均」三班護病比；換言之，全院、全月的護病比數字只要總平均計算是合規的即可。縱使先前有護理師提出證據已向衛福部檢舉，但仍被衛福部認定「醫院平均合規。」賴清德日前在國際護師節聯合慶祝大會上宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。但台灣護理產業工會今日召開記者會，理事長羅運生說，衛福部在《醫療機構設置標準》中訂定三班護病比，但「魔鬼藏在細節裡」，因為這個計算方式是採取「平均」。羅運生解釋，目前衛福部規定，大夜班護病比地區醫院為1：15，也就是1位護理師照顧15位患者。而區域醫院是1：13、醫學中心1：11。但以「平均三班護病比」的制度來說，即便長期於大夜班實際照護病人的人數高達1：20，經過這樣的計算後就是全院、全月平均，仍可能是合法的。羅運生提到，除了使用平均計算之外，還有一個問題是「灌水」。他直指，現行制度醫院可以將未直接照顧病人的行政護理師、功能性支援人力等都納入護病比計算，也就稀釋了數字，難以反映真實的現場。平均三班護病比與臨床情況宛如「平行世界」，台灣護理產業工會理事吳珮妤舉例，北部某區域醫院今年5月的小夜班在院內系統顯示，部分單位的即時護病比高達10.5，但醫院通報給衛福部的數字多落在約9.5；甚至有南部醫學中心向衛福部通報的大夜班護病比，長期都「漂亮達標」，維持在10以下，實際上多數單位的數字都高達15、16。吳珮妤說，先前有護理師提出具體證據，也向衛福部檢舉當日護病比超標，可是衛福部仍認為是「醫院平均合規」，也就是說，根本不可能有效查核、監督醫院實際護病比。台灣醫療產業工會聯合會副理事長郭蕢瑩則說，政府每當談到「平均」的問題，就會以「醫院運作需要彈性」、「避免增加行政負擔」為由，拒絕讓護病比隨時隨地都必須和規，可是目前現行入法版本根本無法改善現況。台灣護理產業工會秘書高若想更直言，護病比隨時都不能超標，但衛福部一昧地說不要讓醫院為難，若拿酒駕為例，今天酒測值超標、但隔天再檢測，兩天平均起來沒有超標，「就可以過嗎？」假設認為護病比超標是危險的事，為什麼不是衛福部要求要讓護病比時刻達標？