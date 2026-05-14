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PCB大廠金像電第一季繳出亮眼成績單，最新美系外資看好，金像電將進入新一波擴產高峰期，長期訂單動能無虞，維持「買進」評等，並將目標價由1380元調升至1585元。伺服器PCB大廠金像電第一季營收新台幣193.42億元，季增17.8%、年增61.8%，歸屬母公司淨利34.84億元，季成長19%、年成長99%，改寫新高；每股純益6.87元也創歷史新高，超過健鼎，躍居PCB每股獲利王。法人預估，金像電受惠於AI伺服器出貨和擴產，今年營運有望逐季成長。下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好全年營運有望逐季成長，再創新高。PCB大廠金像電第一季繳出亮眼成績單，最新美系外資看好，金像電將進入新一波擴產高峰期，長期訂單動能無虞，維持「買進」評等，並將目標價由1380元調升至1585元。伺服器PCB大廠金像電第一季營收新台幣193.42億元，季增17.8%、年增61.8%，歸屬母公司淨利34.84億元，季成長19%、年成長99%，改寫新高；每股純益6.87元也創歷史新高，超過健鼎，躍居PCB每股獲利王。法人預估，金像電受惠於AI伺服器出貨和擴產，今年營運有望逐季成長。下半年台灣產能可較去年增加50%，泰國產能開出後更可望年增更達5~6倍，稼動率持續滿載，法人看好全年營運有望逐季成長，再創新高。此外，外資也同步上調PCB大廠金像電的目標價。美系外資預估，受惠AI伺服器與800G交換器需求持續升溫，加上供應鏈短缺情況加劇，金像電具備較強的成本轉嫁能力，預期第二季營收可望衝上239億元，季增24%、年增73%。同時，看好產品組合優化帶動獲利能力提升，預估第二季毛利率、營業利益率將進一步攀升至36.8%、28.6%，呈現「雙率雙升」態勢。美系外資指出，金像電將迎來新一波擴產高峰，在長期訂單動能支撐下，未來營運成長可期，因此維持「買進」評等，並將目標價由1380元調升至1585元，調幅約14.8%。另一家外資則表示，金像電第一季毛利率達34.8%，不僅較前一季增加110個基點，較去年同期更大幅提升350個基點，穩健表現優於市場預期。相較同樣赴泰國設廠的競爭對手泰鼎，因泰銖貶值導致匯損壓力浮現，金像電則展現出更強的營運韌性。外資最新報告進一步指出，金像電後續成長動能將來自利潤率擴張、費用控管以及持續擴產三大支柱，預估2027年每股盈餘（EPS）有望進一步提升至65.39元，因此維持「加碼」評等，並將目標價調高至1310元。