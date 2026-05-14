皮克敏手遊《Pikmin Bloom》半年一次的「社群週」要來了！社群週主要是讓玩家透過「大量種花」，補齊上半年未成功蒐集的「單月徽章」，因此又被玩家稱為「補考週」，近日《Pikmin Bloom》也終於公佈「2026年5月23日至5月31日」社群週詳細任務內容，本文一次整理「花朵、徽章、任務」等內容。
皮克敏社群週是什麼？
《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
皮克敏5月社群週任務
2026年5月5月23日至5月31日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「慶祝 Pikmin Bloom 4.5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日走1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如4月鸚鵡鬱金香徽章已經取得，5月社群週就不需要解種植鸚鵡鬱金香的任務。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2025年11月至2026年4月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「超難任務」，全部破解後可獲得 Mii 的窄管褲（金色）；也就是說，社群週會有「2種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
皮克敏5月社群週怎麼解？
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌超難任務：鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香，「依照順序」各種5000朵，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 的窄管褲（金色）。
皮克敏社群週巨大花朵效果
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、鐵線蓮、聖誕紅、山茶花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，00:00至11:59綻放。
■將在5月24日、26日、28日、30日，12:00至23:59綻放。
🟡金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香、雪花蓮、小蒼蘭、油菜花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月24日、26日、28日、30日，00:00至11:59綻放。
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，12:00至23:59綻放。
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《Pikmin Bloom》每個月都會有「社群日」讓玩家進補花瓣、戰利品，而「社群週」則是每半年舉辦一次，通常在每年5月底和11月底進行，目的是讓新手或錯過活動的玩家，有機會獲得過去6個月「社群日徽章（特殊花朵勳章）」及特殊服裝配件。
2026年5月5月23日至5月31日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「慶祝 Pikmin Bloom 4.5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日走1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如4月鸚鵡鬱金香徽章已經取得，5月社群週就不需要解種植鸚鵡鬱金香的任務。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2025年11月至2026年4月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「超難任務」，全部破解後可獲得 Mii 的窄管褲（金色）；也就是說，社群週會有「2種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要種3500朵花才能補上，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌超難任務：鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香，「依照順序」各種5000朵，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 的窄管褲（金色）。
皮克敏社群週巨大花朵效果
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、鐵線蓮、聖誕紅、山茶花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，00:00至11:59綻放。
■將在5月24日、26日、28日、30日，12:00至23:59綻放。
🟡金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香、雪花蓮、小蒼蘭、油菜花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月24日、26日、28日、30日，00:00至11:59綻放。
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，12:00至23:59綻放。