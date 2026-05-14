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狂讚沈伯洋2大優點！趙曉慧：戰士該做什麼，就做什麼

沈伯洋具陳水扁「魄力」又帶「暖男」能量

民進黨中執會昨（13）日正式拍板立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安，總統兼黨主席賴清德更親自為沈伯洋繫上競選背帶，力誇他具備國安、法律及都市規劃等跨領域專業，是帶領首都接軌國際的不二人選。對此，作家趙曉慧也大讚，沈伯洋有陳水扁當年推動台北市新政橫眉冷對的「魄力」。趙曉慧表示，自己最欣賞沈伯洋的優勢，是他「勇於任事」以及「無所畏懼」。由於台北市是一座表面上華麗，但骨子裡老舊不堪的城市，跟不上時代的舊貴族，因此它需要「更新」的沉痾非常多，而這些沉痾每一個都很棘手、燙手，市長需要具備「能處理難題」的能力。趙曉慧提到，原本她寄望鄭麗君，因其搞定超高難度的台美關稅談判，足以勝任帶領台北市升級的大任，可惜現在國家還需要鄭坐鎮關稅談判，支不開身。她進一步指出，「能夠處理難題」的人選，所幸有沈伯洋接棒，其勇於任事，就是「行動力」，戰士沒有挑戰場的權利，該做什麼就做什麼。「沈伯洋是學者出身，但行動力很夠。」趙曉慧直言，台灣的民防組織幾乎是一片空白，其身先士卒跟戰友一起成立「黑熊學院」，這就是行動力，這就是勇於任事。至於無所畏懼，沈伯洋在立法院的戰鬥力大家有目共睹，即使收到死亡威脅，他還是不改其志。趙曉慧強調，台北市長要推動新政，掃除舊時代的障礙，一定會得罪既得利益者，沈伯洋的無所畏懼加上行動力，肯定能不負眾望。她更大讚，沈有陳水扁當年推動台北市新政橫眉冷對的「魄力」，但又自帶「暖男」的能量，不流於刻薄，剛柔並濟，內方外圓，真的是上乘的人才！