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▲美國總統川普、中國國家主席習近平，14日在北京人民大會堂會晤。（圖／美聯社／達志影像）

▲國民黨主席鄭麗文在北京人民大會堂的東大廳，與中國領導人習近平見面。（圖／翻攝自新華社）

美國總統川普、中國國家主席習近平，今（14日）在北京人民大會堂會晤，雙方代表團正式展開會談。不過，習近平今站在身高190公分的川普身邊，兩人看起來差不多高，但先前與身高178公分的國民黨主席鄭麗文同框時，兩人竟也差不多高，習近平「伸縮自在」的身高又引發關注。習近平的身高從未對外公開，外界推測應該有180公分，但接見外賓時經常「忽高忽矮」，讓賓主雙方看起來差不多高，不失面子。川普昨晚抵達北京，今上午在北京人民大會堂與習近平會面，習近平走下階梯迎接，兩人在鏡頭前握手寒暄近20秒。習近平看起來比身高190公分的川普的略高一點，不過細看可以看到，川普雙腿張開、讓了幾公分；而到合照留影時，川普站挺、打直身體，能看到習近平稍微矮了一點。此前，習近平與川普2025年10月在釜山會面時，兩人身高看起來也差不多高、習略矮一點點；但幾個月後，今年4月習近平接見178公分的鄭麗文時，兩人身高竟也相同。這也並非習近平的身高引發外界討論，2015年習近平與身高178的錢總統馬英九會面時，兩人看起來差不多高；2024年，馬習再次會面，習近平「長高」比馬高出半顆頭；2017年川普訪問北京時，習近平比川普略矮半個頭，2025年就長高到差不多高。2020年，中國舉行新官肺炎表彰大會時，習近平比身高176公分的鍾南山高出半顆頭。