中國國家主席習近平今（14）日上午於北京人民大會堂，正式迎接美國總統川普，並隨即展開備受關注的川習會。不過除了兩國領袖的會談內容之外，兩人的領帶配色也意外成為焦點，這次會面他們默契地繫上同色系領帶，而上次在釜山會面時則是經典的紅藍配，無論是哪一種搭配，都讓看戲的網友話題瞬間歪樓成CP組合，開玩笑直呼：「嗑到了！」
川習會昔走紅藍CP路線 今改同色系亮相
在今日上午登場的會面中，川普佩戴紅色領帶亮相，習近平則選擇深紅色領帶登場，整體視覺呈現同色系搭配，顯得相對低調一致。不過在正式會面前，社群平台已經先有了預熱討論。有網友翻出兩人去年在釜山會面時的合照，當時川普同樣佩戴紅色領帶、習近平則選用藍色，形成強烈紅藍對比。
川普、習近平生日相近 網友笑瘋：嗑到了！
網友留言笑稱：「自古紅藍出CP」、「這是現實版《王室藍與星條紅》（又譯《王室緋聞守則》，歐美BL電影）」、「嗑到了」、「領帶都戴對方國家的顏色也太曖昧」。更有人補充，兩人不僅造型巧合，甚至生日分別是6月14日和6月15日，如果扣掉時差根本就是同一天，剛好都是雙子座，完全是雙子星CP沒錯。
有趣的是，川普昨日抵達北京機場時，繫上的是藍色的領帶，結果今日和習近平正式會面時，就換上了紅色領帶，剛好和習近平的深紅色領帶又搭到，也被網友笑說：「進化成同色系CP了」！
事實上，本次川習會會談中仍以國際關係與經貿議題為主軸。習近平在會中強調，中美之間的共同利益大於分歧，雙方應做夥伴而非對手，走出大國相處的新路徑。川普則表示，這次率領「歷來最重量級企業代表團」，並稱讚習近平為「偉大的領導者」，還提到兩人經常透過通話溝通解決問題。川普更形容此次會面可能是「史上最大峰會」，而習近平則在發言期間多次保持微笑回應。
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在今日上午登場的會面中，川普佩戴紅色領帶亮相，習近平則選擇深紅色領帶登場，整體視覺呈現同色系搭配，顯得相對低調一致。不過在正式會面前，社群平台已經先有了預熱討論。有網友翻出兩人去年在釜山會面時的合照，當時川普同樣佩戴紅色領帶、習近平則選用藍色，形成強烈紅藍對比。
川普、習近平生日相近 網友笑瘋：嗑到了！
網友留言笑稱：「自古紅藍出CP」、「這是現實版《王室藍與星條紅》（又譯《王室緋聞守則》，歐美BL電影）」、「嗑到了」、「領帶都戴對方國家的顏色也太曖昧」。更有人補充，兩人不僅造型巧合，甚至生日分別是6月14日和6月15日，如果扣掉時差根本就是同一天，剛好都是雙子座，完全是雙子星CP沒錯。
事實上，本次川習會會談中仍以國際關係與經貿議題為主軸。習近平在會中強調，中美之間的共同利益大於分歧，雙方應做夥伴而非對手，走出大國相處的新路徑。川普則表示，這次率領「歷來最重量級企業代表團」，並稱讚習近平為「偉大的領導者」，還提到兩人經常透過通話溝通解決問題。川普更形容此次會面可能是「史上最大峰會」，而習近平則在發言期間多次保持微笑回應。
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