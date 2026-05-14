由木棉花舉辦的「超動漫研究社」快閃店，5月13日至6月10日於三創生活園區1樓「十二立方」限時登場，活動採免費入場。現場集結《暗殺教室》、《獵人HUNTER×HUNTER》、《葬送的芙莉蓮》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等人氣動畫周邊，更同步推出四大主題造景、限量福袋、滿額贈與假日限定活動，吸引動漫迷朝聖。
四大人氣動畫造景曝光 《暗殺教室》殺老師成焦點
除了豐富周邊商品外，本次「超動漫研究社」更打造四大人氣作品主題造景，讓粉絲能夠沉浸式拍照打卡。入口門面以《暗殺教室》為主題設計，經典角色「殺老師」驚喜現身，彷彿讓粉絲走進熟悉的校園場景；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則打造夏日感十足的海底世界，搭配全新史萊姆造型，療癒感滿滿。
《獵人HUNTER×HUNTER》造景以深色系神秘氛圍結合角色西裝造型，帥氣度爆棚；《葬送的芙莉蓮》則透過柔和色彩與角色笑容，重現勇者一行人的溫暖旅程，成為現場熱門打卡區。
《膽大黨》《鬼滅之刃》福袋開賣 限量內容曝光
本次活動也同步推出五大人氣作品限定福袋。《膽大黨》福袋收錄超吸睛的「高速婆婆」造型玩偶；《葬送的芙莉蓮》則推出金屬配件護照套與寶箱怪徽章。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋主打史萊姆造型收納袋與飲料提袋；《獵人HUNTER×HUNTER》則以兩用側背包搭配盲抽胸章作為亮點；《鬼滅之刃》福袋更包含1000片拼圖與多功能收納包，內容相當豐富。官方表示，全系列福袋皆為限量販售，售完為止。
消費滿額送《暗殺教室》特典 假日打卡再拿明信片
活動期間，現場單筆消費滿799元，即可獲得隨機動漫透明小海報或書籤；消費滿1499元，則可獲得《暗殺教室》壓克力色紙。此外，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》指定商品也祭出超值加購優惠，包括玩偶吊飾、金屬掛飾與帆布束口袋等商品，最低180元即可入手。
另外，活動期間每逢週末，只要到《關於我轉生變成史萊姆這檔事》造景區拍照並分享至社群平台，即可兌換《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》限定明信片，每日限量100張。
「超動漫研究社」快閃店活動資訊
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除了豐富周邊商品外，本次「超動漫研究社」更打造四大人氣作品主題造景，讓粉絲能夠沉浸式拍照打卡。入口門面以《暗殺教室》為主題設計，經典角色「殺老師」驚喜現身，彷彿讓粉絲走進熟悉的校園場景；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》則打造夏日感十足的海底世界，搭配全新史萊姆造型，療癒感滿滿。
本次活動也同步推出五大人氣作品限定福袋。《膽大黨》福袋收錄超吸睛的「高速婆婆」造型玩偶；《葬送的芙莉蓮》則推出金屬配件護照套與寶箱怪徽章。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋主打史萊姆造型收納袋與飲料提袋；《獵人HUNTER×HUNTER》則以兩用側背包搭配盲抽胸章作為亮點；《鬼滅之刃》福袋更包含1000片拼圖與多功能收納包，內容相當豐富。官方表示，全系列福袋皆為限量販售，售完為止。
活動期間，現場單筆消費滿799元，即可獲得隨機動漫透明小海報或書籤；消費滿1499元，則可獲得《暗殺教室》壓克力色紙。此外，《關於我轉生變成史萊姆這檔事》指定商品也祭出超值加購優惠，包括玩偶吊飾、金屬掛飾與帆布束口袋等商品，最低180元即可入手。
- 活動日期：2026年5月13日至6月10日
- 活動地點：三創生活園區 1F 十二立方
- 活動時間：依百貨營業時間為主