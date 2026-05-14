衣物洗淨後隨手堆疊，取出來總是滿布皺摺？日本國民品牌 UNIQLO 近日分享多款服飾的「神級摺疊技巧」，強調多一個關鍵動作就能平整如新，知名粉專「魚漿夫婦」轉發後更引發熱議。除了 UNIQLO 官方招式，《NOWNEWS 今日新聞》特別加碼整理師之琳的「口袋摺法」，教你如何讓衣物直立收納不倒塌，一次掌握最強衣物整理術。
📊 UNIQLO 各類服飾摺疊要點清單
🟡 T-shirt 祕訣：對齊縫線並「以手代熨斗」
旅日作家「魚漿夫婦」日前在臉書轉發 UNIQLO 官網的衣物摺疊教學指出，T-shirt 與針織上衣在摺疊前，關鍵在於先將衣物「反面朝上平放」，並仔細對齊左右兩側的腋下縫線。
🟡 襯衫維持版型：鈕扣全扣、選對衣架尺寸
針對襯衫與 Y-shirt（源自日文懷特襯衫 White Shirt），UNIQLO 建議摺疊前先將「所有鈕扣完整扣好」。
帽 T 等較厚重衣物，建議依照「先摺袖子、再摺下襬」的順序整理。
除了 UNIQLO 官方摺法，台灣知名整理師之琳也曾分享超實用的「口袋摺法」。
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|衣物類型
|關鍵動作
|摺疊技巧核心
|T-shirt
|反面朝上、對齊腋下縫線
|以手撫平推開皺褶，沿原縫線摺疊
|襯衫
|所有鈕扣完整扣好
|依序摺整衣身與袖子，維持版型
|帽 T
|從帽子內側收整
|採「先摺袖子、再摺下襬」順序
|運動服
|先整理袖子與下襬
|減少布料重疊導致的鼓起
旅日作家「魚漿夫婦」日前在臉書轉發 UNIQLO 官網的衣物摺疊教學指出，T-shirt 與針織上衣在摺疊前，關鍵在於先將衣物「反面朝上平放」，並仔細對齊左右兩側的腋下縫線。
- 下襬對齊法：若遇到前後下襬長度不同的款式，則可改以肩線作為對齊基準。
- 關鍵動作：用雙手順著布料輕輕撫平，如同以手代替熨斗將皺褶推開，能讓衣物在摺疊時更服貼。
- 摺疊路徑：以領口為基準將左右側向內摺，袖子順著根部縫線向外摺整，最後從腹部位置對摺，使下襬與領口自然重疊。
針對襯衫與 Y-shirt（源自日文懷特襯衫 White Shirt），UNIQLO 建議摺疊前先將「所有鈕扣完整扣好」。
- 版型固定：扣好鈕扣有助於維持版型並方便縫線對齊。
- 吊掛技巧：若習慣吊掛，應挑選寬度足夠、與襯衫肩線及袖根相近的衣架，避免受力不均造成肩線變形。
帽 T 等較厚重衣物，建議依照「先摺袖子、再摺下襬」的順序整理。
- 帽子收納：帽子部分應先提起邊緣撫平，再從內側將左右兩側向內收整，使帽型平整貼合衣身。
- 空間效率：雖然完成後橫向寬度可能略增，但能有效減少帽子與衣身產生明顯摺痕，同時維持抽屜整齊。
除了 UNIQLO 官方摺法，台灣知名整理師之琳也曾分享超實用的「口袋摺法」。
- 操作重點：在摺疊衣服最後一個步驟前，先將衣物下襬向上摺出一小段（約一個手掌寬）作為「口袋」。接著將上方摺好的衣身塞入這個「口袋」中。
- 效果：這種摺法能將衣服固定成一個穩固的長方形，不僅能「直立」擺放在抽屜裡節省空間，且取衣時即便碰到旁邊的衣服，也不會導致整排散亂。