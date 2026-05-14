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▲ 由農業部、台南市政府、經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦的「2026年台南熱帶水果及農產品國際採購日」，今（14）日於台南遠東香格里拉飯店登場。（圖／南市府提供）

▲這次採洽會除國際買主參與外，台灣國內業者也熱烈響應，共有37家來自全台北中南地區的業者參展。（圖／南市府提供）

「2026年台南熱帶水果及農產品國際採購日」，今（14）日於台南遠東香格里拉飯店登場。台南市長黃偉哲除逐一向來自加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及澳大利亞等5國共13位重量級買主表達誠摯歡迎外，更展現南市府團隊積極協助優質農產外銷、開拓全球市場的決心。「2026年台南熱帶水果及農產品國際採購日」係由農業部、台南市政府、經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦。黃偉哲表示，推動農產外交不應只有「走出去」參加國際食品展，邀請國際買主「走進來」台南，直接與在地業者及通路商面對面交流，更能建立深厚的合作基礎。他進一步強調，貿易的精神在於「有來有往」的雙向互動。且在推廣台南優質農產外銷的同時，也抱持開放態度歡迎國外優秀產品進入台灣市場，透過良性的國際對話與貿易往來，創造互利共贏。他也特別感謝外貿協會鼎力促成，媒合國際買主與在地農產供應商進行深度對談，讓台南農產貿易接軌國際。農業局表示，這次採洽會除國際買主參與外，台灣國內業者也熱烈響應，共有37家來自全台北中南地區的業者參展。其中，台南在地廠商即有12家，展現台南作為農業重鎮的豐厚實力與產業能量。農業局也指出，為讓國際買主深入了解台灣熱帶水果的產地特色與生產環境，每年均安排產地參訪活動，去年度的產地參訪，國外買主實地造訪後反應熱烈，留下深刻印象，成功促成多項採購合作。今年度亦安排前往三家具代表性的業者：包括冷凍水果專業生產廠的冠南生物科技、專業果乾製作廠聯興青果合作社以及知名茶葉蛋所長茶葉蛋總部。中午將於黃金蕎麥探索館品嚐在地特色料理品，讓國際買主從產地到餐桌，全方位體驗台南農業的豐饒與創新。外貿協會指出，透過採洽會及產地參訪活動，不僅有助於增進台灣農業與國際市場之交流連結，也能提升台灣水果品牌形象與海外市場能見度，未來將持續與台南市政府合作推動多元行銷及產銷合作模式，協助在地農民與業者拓展更多海外商機，讓台南優質水果持續走向國際。