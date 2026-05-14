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▲身穿綠衣的白鹿拿著黃色水瓢，往躺在地上的李晨臉上潑水。（圖／微博＠學不會玩滑板）

▲白鹿（左）和張凌赫（右）被狗仔認證曾經交往過。（圖／微博@新浪明星）

中國女星白鹿過去被狗仔劉大錘認證，是張凌赫出道以來的唯一女友，但雙方如今已分手了。而白鹿最近因為在錄綜藝節目《奔跑吧》（跑男）時，往前輩李晨臉上潑水，挨轟沒禮貌，她過往的言行舉止也被放大審視，引起反感，抖音粉絲人數在3天內就驟降10萬，相當驚人。白鹿2021年開始成為跑男班底，因個性直率、運動能力強，創造出許多有趣名場面，吸引不少粉絲追蹤。不過她最近在錄影玩遊戲時，突然往躺在地上的李晨臉上潑水，讓對方嚇了一跳，甚至嗆到，此舉引起網友撻伐。另外，白鹿在節目中還稱呼40多歲的李晨、鄭愷為「老人家」，這也被認為是失言。更有網友將事件等級上升至白鹿愛搶鏡頭，想創造跟Angelababy一樣的「跑男一姐」地位，導致關於白鹿的罵聲不斷，她抖音的粉絲數量在3天內從3816萬掉到3806萬，少了整整10萬追蹤數。對此，白鹿的粉絲護航，認為玩遊戲本來就是要有節目效果，這是綜藝節目，互相潑水很正常，白鹿前面也被潑過。另外也有網友認為，白鹿是被節目組的惡意剪輯陷害的，她明明也經常在節目上關心其他主持人，從班底們私下的好交情就看得出來，大家並沒有討厭白鹿或是覺得她的舉動沒禮貌，一切都是黑粉在造謠。而白鹿與張凌赫的緋聞始於2022年，當時兩人共同主演古裝劇《寧安如夢》，互動熱絡，眼神飽含愛意，結果2年後再度於公開場合同框，雙方卻突然裝不認識，態度冷漠，因此被解讀成是談過但已經分手的情侶。狗仔劉大錘也表示，根據自己的跟拍觀察，這兩人確實曾經交往，白鹿也因此被貼上「張凌赫唯一前女友」的標籤。