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泰國知名觀光城市芭達雅近日發生一起震驚國際的酒吧命案，一名39歲台灣籍男子在夜生活區酒吧內疑因酒後失控引發衝突，最終遭多人圍毆傷重不治。案件不僅牽涉暴力鬥毆與非法營業問題，也再度引發外界對熱門觀光地夜生活安全的關注。綜合泰媒與The Pattaya News報導，事件發生於5月6日深夜11時許，地點位於南芭達雅一間名為Vegas Exclusive Club的夜店。警方與救援人員接獲通報後趕抵現場，發現男子倒臥店內，臉部遭重創、左眼腫脹閉合、嘴唇撕裂，全身多處瘀傷。救護人員當場施作心肺復甦術（CPR）並緊急送醫，但最終仍宣告不治。警方調查指出，男子當時已明顯酒醉，原本在店內打撞球，期間疑似因找不到撞球巧克粉而情緒失控，開始大聲咆哮並跳上其他客人的VIP桌區，引發現場不滿。雙方先發生口角與推擠，雖一度短暫平息，但隨後爆發第二波衝突，最終演變為多人圍毆。警方到場時部分涉案人士已逃離，現場監視器畫面已被調閱以追查相關嫌犯。案件初期一度被誤報為中國籍遊客死亡，但根據臉書粉專《泰國清邁象 Chiang Mai Elephant》比對警方公布的護照畫面後，發現死者實為台灣籍男子，身份翻轉也讓其不禁感嘆「我們是在別人的國家旅遊，惹事了，不是真的等待警察趕到來當你打手耶，泰國警察抵達的速度絕對趕不上現場的拳速」，也提醒台灣民眾「不管哪一國人，都不要以為是自己家。」根據泰國媒體報導，警方表示，已逮捕包含泰國、中國與緬甸籍在內共10名涉案人士，部分嫌犯辯稱死者為衝突挑起者，聲稱出於「自我防衛」才動手。然而警方對此說法持保留態度，案件目前朝殺人罪方向偵辦，並將釐清是否涉及防衛過當或集體傷害致死。而進一步調查更揭露，涉事夜店屬於無照營業場所，疑似由中國籍人士出資，透過泰國人掛名代持經營，以規避外資限制。泰國當局已勒令該店即刻停業，並擴大追查背後金主與非法營運網絡。警方強調，這類違規娛樂場所已對芭達雅觀光形象造成負面影響，未來將加強整頓。